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Мэр, "избранный" взяточничеством (2022)

Мэр, "избранный" взяточничеством (2022)

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

"Муниципалитеты должны быть включены в систему государственных органов"

Стремясь повысить административную эффективность и укрепить структуры местного управления, Азербайджан готов приступить к существенной перестройке своего муниципального ландшафта. Сиявуш Новрузов, председатель комитета Милли Меджлиса по региональным делам, недавно обнародовал планы по объединению муниципалитетов с населением менее 3000 человек или тысячи домов, рассчитывая, что, по меньшей мере, две трети существующих муниципалитетов будут объединены.

Эта инициатива знаменует собой ключевой момент в продолжающихся усилиях Азербайджана по рационализации системы местного управления. Истоки этого начинания восходят к началу нового тысячелетия, когда в 1999 году были проведены первые муниципальные выборы. В то время в Азербайджане наблюдалось увеличение числа тысяч муниципалитетов, достигнув пика в 2757. Однако, признавая необходимость консолидации и повышения эффективности, в последующие годы были предприняты согласованные усилия по объединению муниципалитетов, в результате чего к 2009 году их число сократилось до 716. В настоящее время их число составляет 606 тысяч, что отражает постоянные усилия по рационализации и оптимизации.

Мазахир Афандиев, член комитета Милли Меджлиса, в беседе с Turan  разъяснил обоснование этой инициативы, подчеркнув необходимость повышения функциональности и финансовой устойчивости муниципалитетов. Он подчеркнул необходимость того, чтобы муниципалитеты вышли за рамки простых административных образований, взяв на себя активную роль в местном управлении и развитии общин.

В то время как сторонники приветствуют объединение небольших муниципалитетов в более крупные административные единицы как  средство повышения эффективности и заметности, критики утверждают, что основное внимание должно быть сосредоточено не только на объединении, но скорее на расширении функциональности и автономии муниципалитетов. Башир Сулейманлы, глава Института гражданских прав, выступает за целостный подход, который подчеркивает расширение прав и возможностей муниципалитетов посредством совершенствования законодательной базы и передачи полномочий от центральных органов власти.

И наоборот, Хафиз Гасанов, глава общественного объединения "Право и развитие", придерживается иной точки зрения, призывая к фундаментальной переоценке статуса муниципалитетов в государственном аппарате.  В интервью  Радио Азадлыг он сказал, что  выступает за интеграцию муниципалитетов в официальную государственную структуру, утверждая, что их нынешний квазиавтономный статус подрывает их эффективность и ограничивает их способность эффективно выполнять свои полномочия.

По мере того, как Азербайджан намечает свой курс на муниципальную реформу, различные точки зрения подчеркивают сложность и нюансы, присущие реструктуризации систем местного управления. Эффективность этих инициатив зависит не только от административной реструктуризации, но и от укрепления культуры подотчетности, прозрачности и вовлечения общественности в муниципальные органы. В конечном счете, успех программы муниципальных реформ в Азербайджане будет измеряться не только численным объединением, но и последующими ощутимыми улучшениями в предоставлении услуг, участии граждан и инициативах по местному развитию.

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