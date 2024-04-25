Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил почему сухопутные границы страны остаются закрытыми. По его словам, это объясняется вопросами национальной безопасности.

«Решение оставить границы закрытыми было принято из-за COVID-19. Формально мы все еще находимся на карантине. Но в то же время, внесем ясность, решение оставить границы закрытыми основано не только на этом», - сказал Алиев 23 апреля выступая перед участниками международного форума «COP29 и зеленое видение для Азербайджана».

Признав «неудобства» от сохранения границ закрытыми для граждан Азербайджана и соотечественников за рубежом, Алиев отметил, что "национальная безопасность должна преобладать над всеми другими чувствами, всеми другими причинами".

"Особенно сейчас, когда у наших северных границ идет война, на юге - кризис. Новые конфликты появляются, как грибы после дождя. Полагаю, азербайджанский народ хорошо понимает это», - сказал Алиев.

На его взгляд, закрытость границ усиливает безопасность страны.

"Как человек, который каждый день занимается вопросами национальной безопасности, я могу сказать, что после закрытия границ мы увидели бесчисленные преимущества для национальной безопасности. И это реальность", - сказал он.

Исполнительный секретарь партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли, комментируя выступление Алиева отметил, что наконец-то президент признал, что закрытые сухопутные границы не связаны с «пандемией».

Комментируя высказывание Алиева, Джафарли отметил: «Сухопутные границы не «каравансарай», проходящие через них грузы и документы проверяются точно также, как через аэропорт. Поэтому, данный аргумент (президента) вызывает вопросы. Наша страна сильнее соседей, не так ли? Как же так получается, что они могут охранять свою безопасность при открытых границах, а мы нет? На эти вопросы также должны быть найдены ответы», - отметил Джафарли.