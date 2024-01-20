Азербайджан отмечает 34-ю годовщину Черного января

Прошло 34 года с той страшной ночи с 19 на 20 января 1990 года, когда армейский корпус численностью 35 000 человек, следуя приказам советского руководства, силой вошел в Баку. Этот агрессивный акт привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, ознаменовав трагическую главу в борьбе за независимость Азербайджана. Вторжение советской армии в Баку было организовано с целью подавления растущего национально-освободительного движения, в частности, чтобы сорвать предстоящие парламентские выборы, назначенные на март 1990 года.

Предполагаемой целью этого военного вмешательства было спасение коммунистического режима в Азербайджане и подавление растущего влияния движения Народного фронта. В то время Народный фронт был единым оппозиционным движением, поскольку отдельные оппозиционные партии еще не возникли. Страх режима перед безоговорочной победой Народного фронта на ожидаемых выборах подпитывал решение прибегнуть к силе.

На фоне национально-освободительного пыла, захватившего умы масс, карательные действия советского режима привели к тысячам арестов. Лидеры Народного фронта были задержаны или изолированы, и по всей стране было введено военное положение. Примечательно, что предвыборный сезон на Южном Кавказе развивался по-другому, где оппозиционные движения контролировали улицы.

В то время как выборы проходили зимой и весной 1990 года в других бывших советских республиках, осенние выборы в Азербайджане столкнулись с вопиющим вмешательством. На осенних выборах в Армении и Грузии оппозиция одержала победы. В Армении был установлен почти паритет с небольшим преимуществом коммунистов. Однако в Азербайджане, где выборы проходили под контролем и принуждением Коммунистической партии, оппозиции удалось получить только 45 из 360 мест в парламенте.

Варварская операция 20 января 1990 года была тщательно разработана и осуществлена Министерством обороны, Министерством внутренних дел и КГБ СССР. В операции под кодовым названием "Удар" (Strike) ключевая роль отводилась группе спецназа "АЛЬФА" и диверсионным группам КГБ СССР.

Трагические события той ночи оставили неизгладимый след в истории Азербайджана, символизируя стойкость нации, стремящейся к свободе и самоопределению.

Одним из оправданий для ввода войск стали спровоцированные спецслужбами армянские погромы, прошедшие 13-15 января, однако к моменту ввода войск они прекратились. Народному Фронту и сочувствующему движению силам в структурах власти удалось остановить насилие.

B результате оккупации Баку, было убито 134 гражданских лица, ранения получили более 700 человек. Еще 13 человек погибло в Нефтечале и Джалилабаде.

Власти Азербайджана до сих пор не предъявили виновникам трагедии - руководителям бывшего СССР - официальных обвинений, и, в частности, президенту Михаилу Горбачеву. B то же время, прекратилась критика тогдашнего руководства республики.

Напомним, что генпрокуратура Азербайджана 14 февраля 1992 года возбудила уголовное дело по нескольким статьям тогдашнего Уголовного кодекса: 94 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), 149 (умышленное уничтожение имущества), 168 (превышение власти и должностных полномочий), 255 (использование и превышение власти).

После прихода к власти в Азербайджане Гейдара Алиева, парламент страны дал политико-правовую оценку январским событиям. Ответственность за это была возложена на бывших руководителей СССР, включая Михаила Горбачева, а также бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР Абдулрахмана Bезирова и председателя Совета министров Аяза Муталлибова. B то же время, из списка виновников трагедии было убрано имя Евгения Примакова.

Сам Муталибов после почти 20 летней эмиграции в России, в 2012 году вернулся в Баку, а уголовное дело против него было прекращено в связи с действием закона об экс-президентах, которые не могут подвергаться уголовному преследованию.

Генпрокуратура СССР, проводившая первичное следствие, заявила об отсутствии состава преступления в действиях военнослужащих и прекратила дело. B постсоветское время в правоохранительные органы России были направлены запросы с просьбой о передаче Азербайджану материалов по данному делу, а также выдаче обвиняемых лиц. Однако российская сторона на это не ответила.