Азербайджан отмечает 34-ю годовщину Черного января

1990. Январь. Баку
Прошло 34 года с той страшной ночи с 19 на 20 января 1990 года, когда армейский корпус численностью 35 000 человек, следуя приказам советского руководства, силой вошел в Баку. Этот агрессивный акт привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, ознаменовав трагическую главу в борьбе за независимость Азербайджана. Вторжение советской армии в Баку было организовано с целью подавления растущего национально-освободительного движения, в частности, чтобы сорвать предстоящие парламентские выборы, назначенные на март 1990 года.
Предполагаемой целью этого военного вмешательства было спасение коммунистического режима в Азербайджане и подавление растущего влияния движения Народного фронта. В то время Народный фронт был единым оппозиционным движением, поскольку отдельные оппозиционные партии еще не возникли. Страх режима перед безоговорочной победой Народного фронта на ожидаемых выборах подпитывал решение прибегнуть к силе.
На фоне национально-освободительного пыла, захватившего умы масс, карательные действия советского режима привели к тысячам арестов. Лидеры Народного фронта были задержаны или изолированы, и по всей стране было введено военное положение. Примечательно, что предвыборный сезон на Южном Кавказе развивался по-другому, где оппозиционные движения контролировали улицы.
В то время как выборы проходили зимой и весной 1990 года в других бывших советских республиках, осенние выборы в Азербайджане столкнулись с вопиющим вмешательством. На осенних выборах в Армении и Грузии оппозиция одержала победы. В Армении был установлен почти паритет с небольшим преимуществом коммунистов. Однако в Азербайджане, где выборы проходили под контролем и принуждением Коммунистической партии, оппозиции удалось получить только 45 из 360 мест в парламенте.
Варварская операция 20 января 1990 года была тщательно разработана и осуществлена Министерством обороны, Министерством внутренних дел и КГБ СССР. В операции под кодовым названием "Удар" (Strike) ключевая роль отводилась группе спецназа "АЛЬФА" и диверсионным группам КГБ СССР.
Трагические события той ночи оставили неизгладимый след в истории Азербайджана, символизируя стойкость нации, стремящейся к свободе и самоопределению.
Одним из оправданий для ввода войск стали спровоцированные спецслужбами армянские погромы, прошедшие 13-15 января, однако к моменту ввода войск они прекратились. Народному Фронту и сочувствующему движению силам в структурах власти удалось остановить насилие.
B результате оккупации Баку, было убито 134 гражданских лица, ранения получили более 700 человек. Еще 13 человек погибло в Нефтечале и Джалилабаде.
Власти Азербайджана до сих пор не предъявили виновникам трагедии - руководителям бывшего СССР - официальных обвинений, и, в частности, президенту Михаилу Горбачеву. B то же время, прекратилась критика тогдашнего руководства республики.
Напомним, что генпрокуратура Азербайджана 14 февраля 1992 года возбудила уголовное дело по нескольким статьям тогдашнего Уголовного кодекса: 94 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), 149 (умышленное уничтожение имущества), 168 (превышение власти и должностных полномочий), 255 (использование и превышение власти).
После прихода к власти в Азербайджане Гейдара Алиева, парламент страны дал политико-правовую оценку январским событиям. Ответственность за это была возложена на бывших руководителей СССР, включая Михаила Горбачева, а также бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР Абдулрахмана Bезирова и председателя Совета министров Аяза Муталлибова. B то же время, из списка виновников трагедии было убрано имя Евгения Примакова.
Сам Муталибов после почти 20 летней эмиграции в России, в 2012 году вернулся в Баку, а уголовное дело против него было прекращено в связи с действием закона об экс-президентах, которые не могут подвергаться уголовному преследованию.
Генпрокуратура СССР, проводившая первичное следствие, заявила об отсутствии состава преступления в действиях военнослужащих и прекратила дело. B постсоветское время в правоохранительные органы России были направлены запросы с просьбой о передаче Азербайджану материалов по данному делу, а также выдаче обвиняемых лиц. Однако российская сторона на это не ответила.
2 отзыв
Ruslan
2024-01-20
1990 года 20 января тяжелый день для Азербайджана помню советских солдат военные патрули в бронежелетах с автоматами мы боролись за независимость от России хотели стать демократической страной интегрироваться на запад но получилось наоборот мы опять вернулись под влияния России тогда вопрос зачем нужны были эти невинные жертвы ?? Могу сказать одно что в нашей Азербайджанской политике много проходимцев которые ни капли не понимают что такое политика что такое управление государством надев костюмы они хотят показатся умными такими хотя их места пасти баранов на пастбище у этих людей нет ни капли отвественности перед народом страной по этому случайных людей не должно быть в политике для которых судьба людей граждан страны второстепенна а личные амбиции превыше всего...
Эл
2024-01-20
Allah Rəhmət eləsin!🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 Россия как павопреемник совка до сих пор не принесла официальные извинения азербайджанскому народу за геноцид проведенный Горбачевом и его приспешниками: Примаковом, Крючковом , Язовом и фашистской рязанской ВДВ?!😡