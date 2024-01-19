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(2 часа назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Землетрясение в Азербайджане

Землетрясение магнитудой 5.1 произошло 19 января в 22.05 по местному времени юго-западнее от города Ширван (в 130 км. к юго-западу от Баку) на территории Саатлинского района Азербайджана. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 км. Сведений о разрушениях и пострадавших в МЧС не поступало, сообщает МЧС Азербайджана.

Подземные толчки силой 4-3 балла ощущались в Ширване, Саатлы, Сабирабаде, Билясуваре и ряде других южных и центральных районах страны, говорится в сообщении Республиканской сейсмологической службы.

 

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