"Было сказано, что должны быть двусторонние переговоры, с другой стороны, они говорят, что должна быть Россия"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 января, что Азербайджан готов завершить работу над мирным соглашением с Арменией под эгидой России. Лавров во время своей ежегодной пресс-конференции выделил западные державы в качестве главного препятствия на пути достижения соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы.

Азербайджан заявил о своей поддержке прямых переговоров с Арменией, сделав предложение в этой связи. Однако реакция Еревана остается неопределенной. Ранее Баку отклонил две встречи при посредничестве Европейского союза, обвинив некоторые страны-посредники, особенно Францию, в проявлении предвзятой позиции в пользу Армении. Обвинения были оспорены официальными лицами из вовлеченных стран.

Хотя заявление Лаврова еще не получило ответа от Министерства иностранных дел Азербайджана, депутат парламента Асим Моллазаде предположил, что Лавров часто озвучивает политически мотивированные заявления. Моллазаде в беседе с Turan подчеркнул, что место подписания мирного соглашения не имеет значения для Азербайджана, который предложил подписать соглашение о границе. Он утверждал, что Армения, ссылаясь на опасения оппозиции, диаспоры и России, использует различную ложь, чтобы избежать заключения соглашения.

Моллазаде подчеркнул стремление Азербайджана к нормальным отношениям со всеми соседями, основанным на взаимных интересах, избавив от необходимости в новых "старших братьях". Напротив, премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 января выразил надежду на то, что Азербайджан по-прежнему привержен миру, признавая при этом сложности, связанные с мирной повесткой дня.

Эксперты оценивают заявления президента Ильхама Алиева как противоречивые, подчеркивая зависимость от посредничества России, несмотря на предыдущие призывы к двусторонним переговорам. Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента, обозначил два ранее существовавших обязательства – постоянное размещение российских военных в Азербайджане и российский контроль над "Зангезурским коридором". В интервью Радио Азадлыг он утверждал, что Армения выступает против последнего обязательства, превращая его в предмет спора.