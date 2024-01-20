Президент Азербайджана почтил в Национальный день траура память жертв массовых убийств в Баку

По случаю 34-й годовщины трагической резни, совершенной Советской империей в Баку, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили 20 января, отмечаемый как Национальный день траура, "Шехидляр Хиябаны" (Аллею шехидов).

Глава государства почтил память тех, кто отдал свои жизни за свободу страны. Президент возложил венок к мемориалу Вечного огня, символизирующему непреходящее наследие погибших во время событий 20 января.