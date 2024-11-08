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(58 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан отмечает День Победы

Сегодня Азербайджан отмечает День Победы в Отечественной войне 2020 года. Этот решающий конфликт завершился освобождением азербайджанских территорий, которые были оккупированы Арменией с 1992-1994 годов.

Учреждение этого праздника было объявлено указом Президента Азербайджана от 2 декабря 2020 года в связи с освобождением города Шуша азербайджанскими вооруженными силами 8 ноября.

Отечественная война, начатая с целью освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана, началась 27 сентября 2020 года и продолжалась 44 дня, пока 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении не подписали заявление о прекращении огня. В заявлении требовалось, чтобы Армения вывела свои войска с территории Азербайджана в обмен на прекращение боевых действий, что впоследствии и произошло.

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