Azərbaycan Zəfər Gününü qeyd edir

Bu gün Azərbaycan 2020-ci ildə Vətən müharibəsində qələbəsini qeyd edərək Zəfər Gününü bayram edir. Bu həlledici münaqişə 1992-1994-cü illərdən Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi ilə nəticələndi.

Bu bayramın təsis edilməsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 8 noyabr tarixində Şuşa şəhərini azad etməsi ilə əlaqədar olaraq, 2 dekabr 2020-ci ildə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən imzalanmış fərmanla elan olunub.

Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi məqsədi ilə 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsi, 44 gün davam edərək, 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, eləcə də Ermənistanın baş nazirinin atəşkəs bəyanatı imzalaması ilə yekunlaşmışdır. Bəyanat, hərbi əməliyyatların dayandırılması qarşılığında Ermənistanın Azərbaycan ərazisindən qoşunlarını çıxarmasını tələb edir və nəticədə bu həyata keçirilmişdir.

