Азербайджан ожидает от Армении точные карты минных полей

МИД Азербайджана принял к сведению заявление Службы Национальной Безопасности (СНБ) Армении от 25 января о готовности Еревана передать Баку восемь новых карт минных полей. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что «неизбирательное, массовое и целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий стало одной из главных угроз масштабным восстановительным работам и возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

«Помимо того, эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых на себя Арменией», - далее сказано в комментарии МИД Азербайджана.

Точность предоставленных Арменией карт минных полей после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года (лидерами Азербайджана, Армении и РФ) составила всего 25%.

«Мы неоднократно заявляли, что представленные карты бесполезны, неполны и не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах показано, что на территориях Азербайджана закопано 400 000 мин, на самом деле число мин превышает 1 миллион», - отмечает МИД Азербайджана.

55% подрывов на минах после войны 2020 г. произошли в местах «за пределами переданных Арменией карт».

За указанный период от взрывов мин пострадали 342 гражданина Азербайджана. 65 человек погибли, включая 3 журналистов.

Кроме того, в зоне размещения миротворцев было установлено более 500 тысяч мин. Эти мины были произведены и доставлены в Карабах после завершения Второй карабахской войны 20 ноября 2020 года.

В МИД считают, что заявление СНБ Армении «не может рассматриваться как мера укрепления доверия», поскольку не предусматривает предоставления «точных карт» всех заминированных территорий.

«Азербайджанская сторона ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий, которые не были полностью переданы Азербайджану. Кроме того, Армения должна принять срочные меры для предоставления информации о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местах массовых захоронений азербайджанцев», - говорится в заключение комментария МИД Азербайджана.