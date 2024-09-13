Баку обвиняет Париж в непонимании судебных процедур
Баку обвиняет Париж в непонимании судебных процедур
МИД Азербайджана отверг заявление МИД Франции о несправедливом осуждении гражданина этой страны Тео Клерка за то, что он разрисовал вагоны бакинского метрополитена.
В комментарии пресс-службы МИД Азербайджана говорится, что приговор французскому гражданину и другим, умышленно причинившим ущерб госсобственности, находится в компетенции суда, и французская сторона не имеет права ставить его под сомнение.
«По заключению следствия и суда, гражданин Франции отличился особой инициативностью и активностью при совершении преступления», - считает МИД Азербайджана.
В комментарии также утверждается, что на суде он вел себя неискренне, заявив, что не знал о незаконности таких действий в Азербайджане и не раскаялся. «Эти факторы обусловили его более суровое наказание по сравнению с другими подсудимыми».
Далее МИД Азербайджана в лице своего пресс-секретаря Айхана Гаджизаде обвинил Францию в «нарушениях международного права, неоколониальной политике, расизме, дискриминации, исламофобии и ограничением прав человека».
* Наримановский суд Баку 10 сентября вынес приговор трем иностранцам, нарисовавшим граффити на вагонах Бакинского метро: гражданину Франции Клерку Тео Хюго (Clerc Theo Hugo), гражданину Новой Зеландии Де-Сенту Квентину Исмаэлю (De-Saint Quentin İsmael) и гражданину Австралии Хану Полу (Han Paul).
Гражданин Франции приговорен к 3 годам лишения свободы. Двое других оштрафованы на 6800 манатов (около 3500 евро).
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