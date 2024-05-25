Блинкен едет в Восточную Европу на фоне опасей новой агрессии России против ее соседей

Блинкен едет в Восточную Европу на фоне опасений новой агрессии России против ее соседей

Блинкен едет в Восточную Европу на фоне опасений новой агрессии России против ее соседей

На следующей неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Восточную Европу, чтобы подтвердить поддержку США против российской агрессии в этом регионе и обсудить совместную модернизацию обороны, а также энергетическую безопасность,сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.

Блинкен будет в Кишиневе и Праге 28-31 мая, где встретится с высокопоставленными должностными лицами.

Поездка состоится на фоне роста беспокойства в связи с наступлением России в Украине, ее вмешательстве в дела Молдовы и продвигаемого в Грузии промосковского законодательства.

Ожидается, что в Кишиневе Блинкен объявит о «значительном» пакете поддержки для Молдовы, где в Приднестровье размещены 1500 российских военных, сообщил журналистам в пятницу дипломат по Европе Джеймс О'Брайен.

"В настоящее время нет прямой военной угрозы, но ведутся операции российского влияния, и это вызывает беспокойство", - сказал он.

Можно ли считать, что Молдова, по сравнению с Грузией, ближе к НАТО? На этот вопрос корреспондента TURAN О'Брайен сказал, что в обеих странах население хочет двигаться в направлении трансатлантической интеграции.

"Это включает в себя ЕС и НАТО. Это очевидно и это есть даже в Конституции Грузии, принятой при нынешнем правительстве партии «Грузинская мечта». Это та самая партия, которая сейчас своей политикой блокирует желание граждан видеть Грузию членом ЕС и НАТО".

В Молдове президент Санду была объектом российской дезинформации с момента ее инаугурации. "И мы считаем, что ее успех в достижении лучших результатов для молдаван и дальнейшей интеграции в Европу за последние годы показывает, что это мудрый курс.

Очевидно, что у народа Молдовы будет возможность принять решение. Мы хотим, чтобы они приняли решение в свободной и справедливой среде с как можно меньшим вмешательством и дезинформацией, и визит секретаря укрепит этот момент", - сказал он.

В Праге Блинкен встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и другими должностными лицами, чтобы обсудить поддержку Украины, включая чешскую инициативу по поставке большего количества боеприпасов Киеву.