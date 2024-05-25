  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny180 C
  • Воскресенье, 26 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(12 часов назад)
Блинкен едет в Восточную Европу на фоне опасей новой агрессии России против ее соседей

Блинкен едет в Восточную Европу на фоне опасей новой агрессии России против ее соседей

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Блинкен едет в Восточную Европу на фоне опасений новой агрессии России против ее соседей

На следующей неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Восточную Европу, чтобы подтвердить поддержку США против российской агрессии в этом регионе и обсудить совместную модернизацию обороны, а также энергетическую безопасность,сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.

Блинкен будет в Кишиневе и Праге 28-31 мая, где встретится с высокопоставленными должностными лицами.

Поездка состоится на фоне роста беспокойства в связи с наступлением  России в Украине, ее вмешательстве в дела Молдовы и продвигаемого в Грузии промосковского законодательства.

Ожидается, что в Кишиневе Блинкен объявит о «значительном» пакете поддержки для Молдовы, где в Приднестровье размещены 1500 российских военных, сообщил журналистам в пятницу дипломат по Европе Джеймс О'Брайен.

"В настоящее время нет прямой военной угрозы, но ведутся операции российского влияния, и это вызывает беспокойство", - сказал он.

Можно ли считать, что Молдова, по сравнению с Грузией, ближе к НАТО? На этот вопрос корреспондента TURAN  О'Брайен сказал, что в обеих странах население хочет двигаться в направлении трансатлантической интеграции.

"Это включает в себя ЕС и НАТО. Это очевидно и это есть даже в Конституции Грузии, принятой при нынешнем правительстве партии «Грузинская мечта». Это та самая партия, которая сейчас своей политикой блокирует желание граждан видеть Грузию членом  ЕС и НАТО".

В Молдове президент Санду была объектом российской дезинформации с момента ее инаугурации. "И мы считаем, что ее успех в достижении лучших результатов для молдаван и дальнейшей интеграции в Европу за последние годы показывает, что это мудрый курс.

Очевидно, что у народа Молдовы будет возможность принять решение. Мы хотим, чтобы они приняли решение в свободной и справедливой среде с как можно меньшим вмешательством и дезинформацией, и визит секретаря укрепит этот момент", - сказал он.

В Праге Блинкен встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и другими должностными лицами, чтобы обсудить поддержку Украины, включая чешскую инициативу по поставке большего количества боеприпасов Киеву.

Написать отзыв

Политика

İran Prezidentinin həlak olduğu hadisə Azərbaycan- İran münasibətlərinə təsir edə bilərmi? – Nəsimi Məmmədli Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей