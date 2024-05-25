Байрамов рассказал Бербок о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
Байрамов рассказал Бербок о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
Накануне состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и ФРГ Джейхуном Байрамовым и Анналеной Бербок.
Как сообщила пресс-служба азербайджанского МИД, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-германских отношений, текущая ситуация в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Бербок была предоставлена подробная информация о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшейся 10-11 мая в городе Алматы.
В частности, было отмечено, что в Алматы были рассмотрены вопросы, вызывающие разногласия в рамках мирного процесса, выражена необходимость продолжения переговоров.
В качестве важных мер в рамках мирного процесса были отмечены соглашения и меры по установлению доверия, достигнутые в последнее время между Азербайджаном и Арменией, в частности, возвращение 4 азербайджанских сел.
В ходе телефонного разговора также была отмечена важность проведении в апреле в Берлине мероприятия под председательством Азербайджана и Германии в формате “Петербергского климатического диалога” в рамках подготовки предстоящей в Баку 29-й сессии климатической конференции COP29.
Состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Политика
-
- 25 май 2024, 20:29
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева помилованы 154 осужденных. Из них 63 освобождены от наказания в виде лишения свободы, 52 – срок оставшегося тюремного наказания сокращен наполовину. При этом, ни один политзаключенный не оказался в списке помилованных.
-
- 25 май 2024, 17:19
В Хатаинском районном суде Баку 25 мая состоялось рассмотрение ходатайства и представления следственного органа о продлении срока предварительного заключения журналистки Наргиз Абсаламовой, арестованной по делу Abzas Media. Как сообщила адвокат Ровшана Рагимова, суд удовлетворил ходатайство и представление и постановил продлить срок ареста журналистки еще на 22 дня – до 20 июня. Таким образом, общий срок досудебного заключения Абсаламовой достигнет 6 месяцев 21 дня, добавила адвокат.
-
- 25 май 2024, 13:36
На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием политических и гуманитарных отношений, сотрудничеством в энергетической области, сферах культуры, информационно-коммуникационных технологий, транспорта и др.
-
«США ценят двусторонние отношения с Азербайджанской Республикой. За более чем 30 лет наших дипломатических отношений, мы построили партнерство, основанное на общих интересах, включая энергетическую и региональную безопасность, борьбу с терроризмом. Обе страны сражались плечом к плечу в Афганистане и развивая Южный газовый коридора вместе противостояли вызовам региональной энергетической безопасности», - говорится в послании.
Написать отзыв