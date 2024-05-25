Байрамов рассказал Бербок о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Байрамов рассказал Бербок о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Накануне состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и ФРГ Джейхуном Байрамовым и Анналеной Бербок.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского МИД, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-германских отношений, текущая ситуация в регионе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Бербок была предоставлена подробная информация о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшейся 10-11 мая в городе Алматы.

В частности, было отмечено, что в Алматы были рассмотрены вопросы, вызывающие разногласия в рамках мирного процесса, выражена необходимость продолжения переговоров.

В качестве важных мер в рамках мирного процесса были отмечены соглашения и меры по установлению доверия, достигнутые в последнее время между Азербайджаном и Арменией, в частности, возвращение 4 азербайджанских сел.

В ходе телефонного разговора также была отмечена важность проведении в апреле в Берлине мероприятия под председательством Азербайджана и Германии в формате “Петербергского климатического диалога” в рамках подготовки предстоящей в Баку 29-й сессии климатической конференции COP29.

Состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.