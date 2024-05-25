Беспорядки в Новой Каледонии: В то время как Париж осуждает вмешательство Азербайджана, Китай готов извлечь выгоду

Беспорядки в Новой Каледонии: В то время как Париж осуждает вмешательство Азербайджана, Китай готов извлечь выгоду

Недавние беспорядки в Новой Каледонии вызвали осуждение со стороны Парижа, поскольку французские власти обвиняют Азербайджан во вмешательстве в дела региона. Однако аналитики предполагают, что Китай может, в конечном счете, пожинать плоды беспорядков, извлекая выгоду из потенциальной дестабилизации французского влияния в этом регионе. Фредерик Грар, старший научный сотрудник Азиатской программы Европейского совета по международным отношениям, исследует эту динамику в своей статье "Восстание в раю", опубликованной в журнале "Международная политика и общество" (IPG).

Граре утверждает, что нестабильная ситуация на архипелаге создала почву для иностранного вмешательства, которое часто предшествует вспышкам гражданских беспорядков. Правительство Франции, в частности, осудило предполагаемое вмешательство Азербайджана. В июле 2023 года Азербайджан выступил с инициативой создания Бакинской инициативной группы (BIG) для поддержки освободительных движений против французского колониализма. Впоследствии, 18 апреля, между Конгрессом Новой Каледонии и Милли Меджлисом Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании. До вспышки насилия азербайджанские флаги украшали митинги в поддержку независимости, громко выражая солидарность с канакским народом и осуждая "французские репрессии".

Хотя иностранное вмешательство не может напрямую спровоцировать беспорядки, оно служит катализатором для реализации внешних планов. Граре проводит параллели между действиями Баку в Новой Каледонии и антизападными маневрами России в других местах, включая поддержку движений за независимость. Пропутинские плакаты появлялись на демонстрациях за независимость, а антифранцузская риторика, распространяемая в социальных сетях, отражает российские взгляды. Поддержка Россией политики независимости, усилившаяся после аннексии Крыма в 2014 году, согласуется с ее более широкими геополитическими амбициями, использующими региональную нестабильность для продвижения своих интересов.

Эксперты полагают, что Китай может значительно выиграть на фоне этих потрясений. Пекин стремится бросить вызов доминированию Запада в южной части Тихого океана, стремясь расширить свои политические, экономические и военные позиции. Китай активно судится с островными государствами по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга, Тибета, Синьцзяна, прав человека и морских споров. Кроме того, Пекин следит за природными ресурсами региона, реализуя инфраструктурные проекты, которые могут иметь двойное военное применение.

После заключения в 2022 году пакта о безопасности с Соломоновыми Островами Китай заключает аналогичные соглашения с другими островными государствами. Обсуждение финансовой поддержки Новой Каледонии свидетельствует о стратегических интересах Пекина, и в настоящее время ведутся переговоры о возможном сотрудничестве в области безопасности.

Стратегия Китая основана на изоляции островных государств от влияния Запада, используя беспорядки для дискредитации французского и западного присутствия. Запасы никеля в Новой Каледонии представляют особый интерес, поскольку Пекин рассматривает ослабление французского влияния как выгодное для своих региональных амбиций.

Последствия выходят за рамки интересов Франции, усиливая неопределенность в и без того неспокойном регионе. Париж и союзники стремятся к скорейшему урегулированию, но сложность проблем затрудняет усилия. Восстановление законности и порядка остается первостепенной задачей, и обе стороны настоятельно просят пойти на компромисс, чтобы начать процесс укрепления доверия.