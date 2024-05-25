«Имеются признаки серьезного системного кризиса в Иране»

Недавняя авиакатастрофа вертолета в Исламской Республике Иран, в результате которой погибли несколько высокопоставленных чиновников, включая президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана, стала предметом обсуждения в мировых СМИ. Инцидент, произошедший 19 мая, усилил внимание к политической стабильности Ирана и его планам трансфера власти.

Зарубежные СМИ предположили, что растущая лояльность Раиси к режиму и его жестокие методы сделали его потенциальным преемником верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Бехнам Бен Талеблу, старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне Фонда защиты демократий, сказал Politico, что Раиси представлял более молодую фракцию революционной элиты Ирана. "Он был одним из тех, кого Хаменеи хотел бы видеть у кормила власти. Но смерть Раиси сужает выбор преемника. И сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов", - сказал Талеблу.

Смерть Раиси действительно породила слухи о преемнике Хаменеи. "Смерть Раиси укрепит уверенность многих иранцев в том, что сын Сейеда Али Хаменеи, Моджтаба, станет лидером гонки за место своего отца", - сообщила ведущая газета.

Потенциальное возвышение Моджтабы Хаменеи, который держится в тени, но обладает значительным влиянием за кулисами, вызывает опасения по поводу консолидации власти внутри семьи Хаменеи. Такой шаг может усугубить существующую напряженность и привести к дальнейшим беспорядкам в стране, которая и без того сталкивается с экономическими проблемами и массовым недовольством.

Эксперт по безопасности Арастун Оруджлу обсудил с ASTNA последствия крушения вертолета.

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Вопрос: Арастун бей, как бы Вы оценили инцидент с крушением вертолета 19 мая, в котором погибли президент и министр иностранных дел Ирана, а также другие официальные лица? Как Вы думаете, это катастрофа или диверсия?

Ответ: С первого дня в связи с инцидентом была только одна версия: плохая погода и техническая неисправность, но на днях глава Администрации Президента Ирана выступил с заявлением, сказав, что погодные условия были нормальными. Он также сказал, что командир президентского вертолета отдал приказ подняться выше облаков, после чего связь с вертолетом была прекратилась. Это уже противоречит официальной версии, но никаких обвинений в убийстве не выдвигается. Пока, что за основу может быть взято первоначальное официальное заявление, но не исключено, что обсуждения такого типа вокруг крушения продолжатся и появятся разные версии. И причина этого уже не техническая, а скорее политическая. Страна готовится к выборам, и теперь, по мере обострения борьбы между сторонами, появятся и определенные «новости» в связи с катастрофой. Но, как уже было сказано, они скорее будут вброшены как инструмент политической борьбы. И тогда будет еще труднее определить, где правда, а где спекуляция. Поэтому я думаю, что сейчас главное это то, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе, и в стране будут проведены новые президентские выборы.

Вопрос: В любом случае независимо от того катастрофа это или диверсия, это происшествие вопрос безопасности одной страны. Кто ответственен за это происшествие?

Ответ: Причины аварии расследуются, но уже сейчас известные детали дают основание сделать вывод, что имеются признаки серьезного системного кризиса в Иране. Если страна не может обеспечить безопасность своего первого лица, это означает, что у нее есть серьезные просчеты как в авиационной безопасности, так и в общей безопасности. Конечно, у этого есть разные причины, и иранское правительство предпочитает выбирать и выпячивать среди них те, которые соответствуют его интересам. Например, экс-министр иностранных дел Джавад Зариф ищет причину аварии в санкциях, наложенных на Иран. Хотя эти санкции не влияют на отношения с такими государствами, как Китай и Россия. Чья вина в том, что президент использовал вертолет возраст которого 45-50 лет, в то время как обе страны имеют передовую авиационную промышленность, в том числе производство вертолетов? Естественно, официальный Тегеран не ответит на такие вопросы, так как в любом случае ответственность лежит на нем, то есть на правительстве Ирана. Другим примером является неэффективное проведение поисково-спасательных мероприятий в районе аварии, что выявило наличие общих проблем системы управления в стране. Ответственность за это также лежит на правительстве страны.

Вопрос: Есть также те, кто преподносит это происшествие как диверсию и результат внутренних распрей. И если это происшествие вызвано внешними факторами, то кто может стоять за ним? Если это результат внутренней вражды, чего хотят добиться устранением президента те, кто сделал это?

Ответ: Как уже было сказано, в стране объявлены новые президентские выборы, и теперь, когда борьба между амбициозными кандидатами и группировками за власть обострилась, будут возникать и различные взаимные обвинения. В том числе в связи с аварией. Но они ни в коем случае не послужат обнаружению правды. Поэтому также будет сложнее сказать, что правда, а что вымысел. Более того, нынешняя борьба также пойдет за то, чтобы стать преемником Верховного религиозного лидера, который является реальным главой страны.

Таким образом, мы можем ожидать более жесткой борьбы чем, предыдущая конкуренция. Что касается возможности того, что кто-то подстроил аварию Раиси, то здесь обвинения могут быть адресованы как внутренним, так и внешним врагам. Ничего нового в отношении внешних врагов не будет, потому что здесь есть готовые рецепты: США, Израиль и какие-то третьи государства, находящиеся на службе у сионистов. На мой взгляд, могут быть более интересные обвинения в адрес внутренних врагов, и для этого тоже есть соответствующие условия. Например, многолетние внутренние распри между условными «консерваторами» и «умеренными» теперь могут достигнуть кульминации. А это означало бы для Ирана не только новую политическую ситуацию, но и появление новых парадигм. Иначе говоря, речь идет не о личности или роли Ибрагима Раиси, который не входит в число ярких фигур в истории современного Ирана, а, скорее, о построенной на нем борьбе за власть. Целью является не президент, а борьба за власть и в этой борьбе будут использованы все средства.

Вопрос: Это произошло спустя несколько часов после встречи Президента Азербайджана и Президента Ирана на границе, и очень позитивных заявлений об отношениях между двумя странами. Отношения между Азербайджаном и Ираном долгое время были прохладными. Не произошло ли это потому, что кто - то не хотел улучшения ирано-азербайджанских отношений? Может ли в этом происшествии сыграть роль фактор отношений с Азербайджаном?

Ответ: Такой сценарий не кажется правдоподобным. В первую очередь потому, что существуют и другие, более простые и испытанные методы разрыва отношений между двумя странами. Для этого нет необходимости в таком серьезном, сложном и ответственном шаге, как убийство президента. Во-вторых, вообще бессмысленно пытаться разорвать отношения между Азербайджаном и Ираном, поскольку они со временем вернутся в свое традиционное русло. Все прекрасно понимают, что и эта встреча, и сообщения, переданные во время нее, были адресованы в основном третьим лицам. И, наконец, я хочу еще раз сказать, что на повестке версии убийства нет. Вертолет президента Ирана разбился в сложных погодных условиях из-за технической неисправности. Это официальная версия. Все остальные соображения носят исключительно конспирологический характер. По крайней мере, сегодня реальность такова.

Вопрос: Ильхам Алиев, выражая соболезнования в посольстве Ирана в Баку, имея в виду договоренности, достигнутые на последней встрече с Раиси, выразил уверенность в том, что все достигнутые договоренности будут выполнены. Могут ли эти события вновь нарушить договоренности, отношения, достигнутые между Азербайджаном и Ираном?

Ответ: Думаю, что каких-то фундаментальных изменений в отношениях между двумя странами не произойдет, независимо от того, кто придет к власти в Иране. Пока видно, что в любом случае тенденции централизации власти в Иране будут усиливаться. Это важно для сохранения в стране, в текущих социально-политических условиях, системы управления. В целом, после этих выборов не исключено ужесточение как внутренней, так и внешней политики Ирана. Естественно, что эффект будет по всему спектру. В том числе и по отношению к Азербайджану.

Вопрос: Какие изменения или нововведения могут произойти после этого в Иране или в отношениях Ирана с другими странами?

Ответ: Как уже было отмечано выше, борьба за власть в Иране окажет влияние на внутреннюю общественно-политические ситуацию в стране. Произойдет ужесточение политической линии, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. Режим примет жесткие и решительные меры, чтобы защитить себя. Это также может иметь как желательные, так и прямо противоположные ему последствия. Это можно в равной степени отнести как ко внутренней, так и внешней политике. В общем можно сказать, что теократический режим в Иране вступает в следующий этап испытаний. С какими итогами режим выйдет из этого этапа, зависит не только от поведения иранских властей. Это будет зависеть от отношений Тегерана со своими соседями, а также от хода продолжающейся геополитической борьбы за Ближний Восток.