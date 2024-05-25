Первый грузовой поезд из Азербайджана прибывает в Турцию по модернизированной железнодорожной линии БТК

По модернизированной железнодорожной линии БТК в Турцию из Азербайджана прибыл первый грузовой поезд

Первый грузовой поезд из Азербайджана прибыл в Турцию рано утром 25 мая, что стало важной вехой в развитии регионального сообщения по недавно модернизированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Поезд, груженный 632 тоннами пластикового сырья в 20 контейнерах, завершил свой путь из Баку в Карс.

Отправившись из Баку 20 мая, поезд прибыл на станцию Карс в 04:50 по местному времени. После прохождения необходимых таможенных процедур груз был доставлен в логистический центр Карса.

Модернизация и расширение 184-километрового грузинского участка железной дороги БТК начались 16 мая 2023 года и завершились 20 мая 2024 года. Эти усовершенствования направленное на укрепление статуса железной дороги как ключевой транспортной артерии в регионе, увеличило ее пропускную способность до 5 миллионов тонн в год. Ожидается, что это расширение значительно повысит эффективность доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу через Азербайджан.

Объем транзитных грузов по этому маршруту вырос более чем вдвое за последние годы и достигнет 6,8 млн тонн в 2023 году. Это увеличение подчеркивает растущее значение железной дороги БТК как жизненно важного транспортного коридора через Евразию.

В рамках стратегического шага по дальнейшему совершенствованию железнодорожных перевозок и привлечению дополнительных грузов Азербайджан и Грузия создали совместное предприятие для управления БТК. Ожидается, что это партнерство повысит эффективность перевозок и привлечет больше грузопотоков на этот важнейший маршрут.