  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny210 C
  • Суббота, 1 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Кавказе и Ближнем Востоке

Высокопоставленные дипломаты США и Турции встретились в четверг в чешской столице, чтобы обсудить мир в регионе Кавказа и Ближнего Востока, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN, находящийся в числе журналистов, сопровождающих Энтони Блинкена.

Во встрече, прошедшей в рамках заседания министров иностранных дел НАТО, приняли также участие другие высокопоставленные должностные лица. 

45-минутная встреча Блинкен-Фидан была в основном сосредоточена на усилиях по достижению прекращении огня в Газе, освобождению заложников, а также увеличения гуманитарной помощи в Газе и предотвращению региональной нестабильности.      

"Они также обсудили возможности поддержки мира и процветания в регионе Кавказа", - сообщил корреспонденту Turan пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей