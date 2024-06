Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Кавказе и Ближнем Востоке

Высокопоставленные дипломаты США и Турции встретились в четверг в чешской столице, чтобы обсудить мир в регионе Кавказа и Ближнего Востока, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN, находящийся в числе журналистов, сопровождающих Энтони Блинкена.

Во встрече, прошедшей в рамках заседания министров иностранных дел НАТО, приняли также участие другие высокопоставленные должностные лица.

45-минутная встреча Блинкен-Фидан была в основном сосредоточена на усилиях по достижению прекращении огня в Газе, освобождению заложников, а также увеличения гуманитарной помощи в Газе и предотвращению региональной нестабильности.

"Они также обсудили возможности поддержки мира и процветания в регионе Кавказа", - сообщил корреспонденту Turan пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер.

