Блинкен и Фидан обсудили ситуацию на Кавказе и Ближнем Востоке
Высокопоставленные дипломаты США и Турции встретились в четверг в чешской столице, чтобы обсудить мир в регионе Кавказа и Ближнего Востока, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN, находящийся в числе журналистов, сопровождающих Энтони Блинкена.
Во встрече, прошедшей в рамках заседания министров иностранных дел НАТО, приняли также участие другие высокопоставленные должностные лица.
45-минутная встреча Блинкен-Фидан была в основном сосредоточена на усилиях по достижению прекращении огня в Газе, освобождению заложников, а также увеличения гуманитарной помощи в Газе и предотвращению региональной нестабильности.
"Они также обсудили возможности поддержки мира и процветания в регионе Кавказа", - сообщил корреспонденту Turan пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер.
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