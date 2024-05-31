Байден дал согласие на удары по России с использованием американских вооружений

Байден дал согласие на удары по России с использованием американских вооружений

Администрация Байдена на этой неделе дала добро на просьбу Украины нанести удар по России с использованием американского оружия, сообщает корреспондент TURAN в США со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Этот шаг произошел на фоне того, как Россия увеличивает концентрацию своих войск в Харьковской области, где она добилась значительных успехов в весеннем наступлении.

Хотя решение администрации касается «исключительно наступления на Харьков», это поможет Украине лучше защитить свой второй по величине город.

Условия применения американского оружия «еще не окончательно определены», сказал другой источник, отвечая на вопрос, смогут ли украинцы нанести ответный удар по России, используя ракеты ATACMS.

В прошлом месяце Байден подписал крупный пакет иностранной помощи, предусматривающий помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов, и в настоящее время администрация работает над объявлением о выделении следующего транша в ближайшие дни.