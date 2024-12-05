Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями
Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудив в среду «жестокое и неоправданное насилие» властей против протестующих, дал понять, что США готовятся ввести дополнительные санкции против «Грузинской мечты», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«США решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии «Грузинская мечта» против граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ и деятелей оппозиции», — сказал Блинкен в заявлении, предупреждая о санкциях против тех, «кто подрывает демократические процессы и институты в Грузии».
Заявление прозвучало после того, как десятки высокопоставленных лиц США призвали Государственный департамент немедленно наказать тех, кто причастен к насилию и жестокости в отношении граждан Грузии.
«Если мы не начнем действовать сейчас, «Грузинская мечта» усилит кампанию насилия и жестокости», — заявил глава Хельсинкской комиссии США Уилсон.
Блинкен подтвердил поддержку США демократических устремлений народа Грузии:
«США были твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии, и наша приверженность отважному народу Грузии и его евроатлантическим устремлениям непоколебима».
Блинкен призвал «Грузинскую мечту» прекратить тактику репрессий, включая произвольные задержания и физическое насилие в отношении критиков.
«Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, нанесенных гражданам правоохранительными органами. Задержанные за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения люди должны быть немедленно освобождены, а ответственные за незаконное применение силы, привлечены к ответственности», — добавил он.
«Те, кто подрывает демократические процессы или институты, включая право граждан Грузии на свободу мирных собраний и выражения мнения, должны быть привлечены к ответственности. США готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции», - подчеркнуто в заявлении.
-
- Политика
- 5 декабрь 2024 11:47
-
Политика
-
- 5 декабрь 2024, 20:02
В рамках заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Мальте сегодня состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с представителями гражданского общества Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Украины.
-
Председатель подкомитета Европейского парламента по правам человека Мунир Сатури призвал власти Азербайджана снять ограничения на поездки профессора Кубада Ибадоглу, который в настоящее время находится под домашним арестом, что позволит ему присутствовать на церемонии вручения премии имени Сахарова в Страсбурге.
-
- 5 декабрь 2024, 17:46
Отдельная общевойсковая армия(дислоцирована в Нахчыванской Автономной Республике) провела командно-штабные учения.
-
- 5 декабрь 2024, 17:31
5 декабря Совет Евросоюза решил продлить на год, и обновить список лиц, организаций и органов, подлежащих санкциям за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека.
Написать отзыв