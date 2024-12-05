Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудив в среду «жестокое и неоправданное насилие» властей против протестующих, дал понять, что США готовятся ввести дополнительные санкции против «Грузинской мечты», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«США решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии «Грузинская мечта» против граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ и деятелей оппозиции», — сказал Блинкен в заявлении, предупреждая о санкциях против тех, «кто подрывает демократические процессы и институты в Грузии».

Заявление прозвучало после того, как десятки высокопоставленных лиц США призвали Государственный департамент немедленно наказать тех, кто причастен к насилию и жестокости в отношении граждан Грузии.

«Если мы не начнем действовать сейчас, «Грузинская мечта» усилит кампанию насилия и жестокости», — заявил глава Хельсинкской комиссии США Уилсон.

Блинкен подтвердил поддержку США демократических устремлений народа Грузии:

«США были твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии, и наша приверженность отважному народу Грузии и его евроатлантическим устремлениям непоколебима».

Блинкен призвал «Грузинскую мечту» прекратить тактику репрессий, включая произвольные задержания и физическое насилие в отношении критиков.

«Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, нанесенных гражданам правоохранительными органами. Задержанные за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения люди должны быть немедленно освобождены, а ответственные за незаконное применение силы, привлечены к ответственности», — добавил он.

«Те, кто подрывает демократические процессы или институты, включая право граждан Грузии на свободу мирных собраний и выражения мнения, должны быть привлечены к ответственности. США готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции», - подчеркнуто в заявлении.