Семья Руфата Сафарова опровергает грязные инсинуации в провластных медиа

Семья правозащитника Руфата Сафарова опровергла распространяемые в некоторых провластных СМИ дискредитирующие его ложные сведения.

«О Руфате написали ложные, клеветнические сведения о, якобы произошедшем в нашей семье конфликте. Все это ложь. Они хотят очернить Руфата в глазах общественности. Истинная причина ареста - его правозащитная деятельность», - сказала агентству Turan его мать Таира Таиргызы.

Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений).

Сафаров отверг обвинения и заявил о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.