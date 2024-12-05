  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy8.20 C
  • Пятница, 6 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Руфат Сафаров

Руфат Сафаров

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Семья Руфата Сафарова опровергает грязные инсинуации в провластных медиа

Семья правозащитника Руфата Сафарова опровергла распространяемые в некоторых провластных СМИ дискредитирующие его ложные сведения.

«О Руфате написали ложные, клеветнические сведения о, якобы произошедшем в нашей семье конфликте. Все это ложь. Они хотят очернить Руфата в глазах общественности. Истинная причина ареста - его правозащитная деятельность», - сказала агентству Turan его мать Таира Таиргызы.

Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений).

Сафаров отверг обвинения и заявил о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.

Написать отзыв

Политика

İnsan haqları ilə bağlı Qərb diplomatlarının çağırışı, hakimiyyətin cavabı... – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей