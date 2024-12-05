Алиев обеспокоен нежеланием Армении идти на мир

Президент Ильхам Алиев в своем послании Второй международной конференции Общины Западного Азербайджана, напомнил о масштабном перемещении, которое пережили азербайджанцы на протяжении 20-го века. Он подчеркнул, что более 120 миллионов человек во всем мире сегодня сталкиваются с вынужденным перемещением, что является кризисом, требующим коллективных международных действий.

Алиев подчеркнул, что азербайджанцы в Западном Азербайджане, на территории современной Армении, систематически подвергались этнической чистке. В результате депортации в 1918–1921, 1948–1953 и 1987–1991 годах были изгнаны сотни тысяч людей, что привело к превращению Армении в моноэтническое государство, лишенное азербайджанского присутствия.

«Стирая следы азербайджанского наследия, Армения систематически уничтожала культурные памятники, оскверняла кладбища и присваивала исламскую архитектуру, такую ​​как Голубая мечеть, искажая ее историческую самобытность», — сказал Алиев.

Президент отметил, что эти акты выходят за рамки культурного вандализма — они представляют собой преднамеренную попытку переписать историю региона и подавить его многоэтническое наследие.

Нагорно-карабахский конфликт 2020 года, завершившийся победой Азербайджана, был представлен Алиевым как поворотный момент для правосудия. Правительственная «Программа великого возвращения», позволяющая перемещенным азербайджанцам переселяться на освобожденные территории, была отмечена как значительный шаг в решении давних обид.

Однако Алиев выразил обеспокоенность нежеланием Армении идти на мир. «Глубоко укоренившаяся враждебность, территориальные претензии, закрепленные в конституции Армении, и продолжающаяся милитаризация препятствуют перспективам прочного мира», — заявил он.

Община Западного Азербайджана активно стремилась к диалогу с властями Армении, выступая за мирное возвращение перемещенных азербайджанцев на их исконные земли в соответствии с международным правом. Несмотря на неоднократные обращения, Армения отклонила эти инициативы, поставив под сомнение свою приверженность примирению.

Президент призвал ЮНЕСКО расследовать и документировать уничтожение азербайджанского культурного наследия в Армении, призвав международных участников поддержать мирные инициативы, обеспечивающие безопасное и достойное возвращение перемещенных лиц.

Алиев подчеркнул: «Это вопрос прав человека. Одобрение этих инициатив международным сообществом имеет решающее значение для справедливости и примирения».

Конференция «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно перемещенных из Армении» является форумом для повышения глобальной осведомленности о бедственном положении насильственно перемещенных азербайджанцев и более широких проблемах перемещения во всем мире. Правительство Азербайджана предполагает, что мероприятие превратится в глобальную диалоговую площадку для решения проблемы вынужденной миграции и права на возвращение.

На конференции присутствуют представители самых разных слоев общества, в том числе эксперты в области права, историки и защитники прав человека. Участники конференции вынесли на обсуждение объединяющее послание: обеспечение справедливости для перемещенных общин имеет первостепенное значение для достижения прочного мира и региональной стабильности.