Призыв к справедливости и возвращению в Баку: Вторая международная конференция по Западному Азербайджану

5 декабря более 100 делегатов из 51 страны собрались в столице Азербайджана на Вторую международную конференцию Общины западного Азербайджана. Двухдневное мероприятие под названием «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», было сосредоточено на решении правовых, культурных и гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются азербайджанцы, изгнанные из современной Армении.

Конференция открылась трогательным короткометражным фильмом, документирующим историю и борьбу западной азербайджанской общины. Послание президента Азербайджана Ильхама Алиева, зачитанное Адалятом Велиевым, заведующим отделом политических партий и законодательных органов Администрации президента, подчеркнуло непоколебимую приверженность Азербайджана справедливости и праву на возвращение для своих перемещенных граждан.

Целью мероприятия было подчеркнуть международные правовые принципы и рамки прав человека, лежащие в основе права на возвращение. Делегаты подчеркнули важность Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, которые выступают за недискриминацию и равную правовую защиту перемещенного населения. Ссылки на Европейскую конвенцию о правах человека и Венскую декларацию подчеркнули ответственность государств за соблюдение прав человека и обеспечение подотчетности.

Дискуссии также были сосредоточены на сохранении культурной и исторической идентичности западных азербайджанцев — важнейшем компоненте восстановления достоинства и принадлежности. Участники назвали это моральным императивом, утверждая, что перемещение азербайджанцев является нарушением международных норм, которое требует исправления.

Созданная в 2022 году в качестве преемника Общества азербайджанских беженцев, Община Западного Азербайджана стала ведущим защитником прав перемещенных азербайджанцев. Ее миссия включает обеспечение безопасного и достойного возвращения посредством юридически обязывающего международного соглашения, подкрепленного механизмами мониторинга для предотвращения дискриминации и обеспечения долгосрочной безопасности для возвращающихся лиц.

Организация также разрабатывает устойчивую программу реинтеграции, включая социально-экономическую и гуманитарную помощь, чтобы помочь репатриантам восстановить свою жизнь. Кроме того, сообщество призывает к глобальному признанию массового перемещения азербайджанцев как серьезной несправедливости, выступая за диалог и примирение под международным контролем.

Ключевые договоры и конвенции были в центре дискуссий, включая Конвенцию о беженцах 1951 года, Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств и Европейскую конвенцию о правах человека. Делегаты утверждали, что эти правовые инструменты формируют основу для усилий по обеспечению правосудия для перемещенных азербайджанцев и защите их прав.

Конференция должна завершиться 6 декабря культурной программой, посвященной наследию западных азербайджанцев и укреплению международной солидарности. Организаторы рассматривают мероприятие не только как форум по защите интересов, но и как платформу для усиления голосов перемещенных лиц и получения ощутимой международной поддержки.

На фоне этих обсуждений решимость Баку остается непоколебимой: право на возвращение — это не просто юридический принцип, а моральный императив. Для Азербайджана стремление к справедливости для перемещенных лиц неразрывно связано с более широкими устремлениями страны к миру и примирению на Южном Кавказе.

Поскольку делегаты обсуждают пути к справедливости, конференция служит напоминанием о длительном влиянии перемещения и критической роли международной солидарности в решении исторических обид. Для западной азербайджанской общины право на возвращение — это больше, чем цель; это символ надежды и свидетельство стойкости тех, кто был изгнан.

Последняя волна изгнания азербайджанцев из Республики Армения произошла в 1987–1989 годах, вынудив последние 200 тысяч из 1,5 миллиона азербайджанцев покинуть свою родину.