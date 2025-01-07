Бразильская компания Cenipa завершила анализ черного ящика крушения самолета Embraer в Казахстане
Анализ черного ящика самолета Embraer, потерпевшего крушение в Казахстане, завершен
Бразильский центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (Cenipa) объявил в понедельник о завершении анализа черного ящика самолета Embraer, потерпевшего крушение в Казахстане 25 декабря, в результате чего погибли 38 человек.
Данные полета и бортовые речевые самописцы прибыли в Бразилию 1 января, а анализ начался на следующий день. Cenipa сообщил, что процессы извлечения, поиска и проверки данных были завершены в субботу, 4 января.
Embraer 190, эксплуатируемый компанией «Азербайджанские авиалинии», вылетел из Баку, Азербайджан, 25 декабря и направлялся в Грозный, Россия. Самолет попытался совершить аварийную посадку недалеко от Актау, Казахстан, но потерпел крушение, в результате чего 38 пассажиров погибли и 29 получили ранения.
По данным ВВС Бразилии (FAB), следователи из Казахстана, Азербайджана и России отправились в Бразилию, чтобы контролировать процесс анализа. Эти эксперты следили за извлечением данных и начали возвращаться в свои страны в субботу.
Восстановленные данные были переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана, которому поручено провести расследование и опубликовать окончательный отчет. Подробности об аудиозаписях или предварительных выводах не разглашаются.
В своем заявлении FAB подчеркнула использование передовых технологий 3D-анимации для воссоздания сценариев полета. «Эта технология позволяет следователям с большей точностью понимать критические параметры, такие как траектория полета, скорость, высота, производительность системы и действия экипажа», — говорится в заявлении.
В ФАБ подчеркнули, что все выводы расследования останутся в исключительной компетенции казахстанского следственного органа, повторив свою роль технических посредников.
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