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(10 часов назад)
ЦИК обнародовал итоги президентских выборов

ЦИК обнародовал итоги президентских выборов

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

ЦИК обнародовал итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала итоги внеочередных президентских выборов после обработки 100% бюллетеней со всех 6 537 избирательных участков.

Ильхам Алиев побеждает с 92,12% голосов (4 577 693 голоса).

Захид Орудж набрал 2,17%  (107 877 голосов), Фазиль Мустафа - 1,98% (98 623 голоса), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 607 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 727 голосов), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 956 голосов), Фуад Алиев - 0,53% (26 561 голос).

Теперь результаты выборов будут направлены на проверку и утверждение Конституционного суда, после решения которого состоится инаугурация главы государства.

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