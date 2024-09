Давление на администрацию Байдена, чтобы позволить использовать американское оружие против России

США в четверг подтвердили свою позицию, что они хотят победы Украины в войне против российской агрессии, но администрация Байдена еще не готова снять ограничения на использование американского оружия против целей в России, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Мы ожидаем, что они победят, продолжаем предоставлять им миллиарды долларов в виде помощи в области безопасности...» — заявил на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер, отвечая на вопросы корреспондента TURAN.

Комментарии Миллера прозвучали в то время, когда администрация Байдена столкнулась с растущим давлением со стороны союзников, требующих разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России западным оружием. Ряд европейских стран уже дали понять, что готовы к этому и оказывают давление на Вашингтон.

В заявлении Европарламента по этому поводу, сказано, что «Европа не может стоять в стороне, пока ежедневно гибнут невинные люди».

Хельсинкская комиссия США также заявила во вторник, что победа Украины над Россией имеет решающее значение для сохранения независимости Украины и национальной безопасности Америки. «Пусть Украина нанесет ответный удар. Пусть Украина победит», — заявила Комиссия.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский представит свой «План победы» в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

