Швейцарско-азербайджанские отношения являются дружественными и прочными, заявил посол Томас Штели накануне на приеме по случаю Национального дня этой страны.

Двусторонние связи основаны на активном экономическом сотрудничестве, которое распространилось из энергетического сектора и в другие сферы.

«Сегодня у нас есть первые инновационные швейцарские стартапы, которые уже работают в Азербайджане», - отметил посол

После климатической конференцией COP-29 это сотрудничество получит еще больший импульс, особенно в области устойчивых технологий, отметил посол и добавил, что для успеха любой деловой активности «необходима безопасная и предсказуемая среда».

Как подчеркнул дипломат, у Азербайджана есть возможность сделать решительный шаг к прочному и справедливому миру, положив конец давнему конфликту. «Я решительно поддерживаю этот шаг, который выведет наше экономическое сотрудничество на новый уровень», - отметил посол.

Швейцария и Азербайджаном имеют «доверительное многостороннее сотрудничество, особенно в международных финансовых институтах (МВФ и ВБ) и Глобальном экологическом фонде (ГЭФ), где Азербайджан является частью «швейцарской группы». Аналогичным образом сегодня Швейцария и Азербайджан плотно работают в процессе переговоров по COP29.

Сегодня техническое сотрудничество двух стран сосредоточено в основном на макроэкономических реформах и улучшении рамочных условий для частного сектора, что способствует диверсификации экономики Азербайджана.

Швейцария и Азербайджан поддерживают дружественные отношения в политической, экономической или культурной сферах. «Это позволяет вести открытый и конструктивный диалог, который также оставляет место для разногласий и критики», - отметил посол.

В конце концов, дружеские международные отношения не могут быть сведены к абстрактным соглашениям или выражены в простых экономических цифрах, за этим должны стоять и межчеловеческие обмены.

В этой связи он сообщил о предстоящих выступлениях в Азербайджане швейцарских исполнителей Софи де Куа и Симона Жаккарда в рамках «Тура наведения мостов».

Отметим, что представители Швейцарии вместе с азербайджанским певцом Горгудом исполнили на приеме ряд песен мировой и азербайджанской эстрады.

Отметим, что вопреки протоколу на приемах дипломатических представительств, не было приветственного выступления со стороны члена правительства Азербайджана.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video