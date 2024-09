Tomas Şteli: “Azərbaycanın möhkəm və ədalətli sülhə doğru qətiyyətli addım atmaq imkanı var”

İsveçrə-Azərbaycan münasibətləri mehriban və möhkəmdir. Bu münasibətlər illərlə qurulan möhkəm təməl üzərində lövbər salıb. Bu barədə səfir Tomas Şteli ötən gün bu ölkənin Milli Günü münasibətilə keçirilmiş qəbulda bildirib.

“İlk öncə enerji sektorundan digər sektorlara keçən canlı iqtisadi əməkdaşlıq. Məsələn, bu gün artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və ya Azərbaycana nəzər salan ilk yenilikçi İsveçrə startaplarımız var. Akademik əməkdaşlıq İsveçrədəki Azərbaycan icması kimi potensial təklif edir. Bu, bizim iqtisadi əməkdaşlığımızın daha da inkişaf edəcəyi müxtəlifliyin ilk əlamətləridir.

Qarşıdan gələn COP29-la bu əməkdaşlıq, xüsusən də davamlı texnologiyalar sahəsində daha da təkan alacaq. Bununla belə, istənilən biznes fəaliyyətinin uğurlu olması və daha da inkişafı üçün təhlükəsiz və proqnozlaşdırıla bilən mühit lazımdır.

İkincisi, Etibarlı çoxtərəfli əməkdaşlıq, xüsusilə beynəlxalq maliyyə institutları (BVF və DB) və Azərbaycanın İsveçrə seçki qrupunun bir hissəsi olduğu Qlobal Ətraf Mühit Fondunda (GEF) yaxın, sübut olunmuş və etibarlı əməkdaşlıq. Bu gün İsveçrə və Azərbaycan eynilə COP danışıqlar prosesində işləyir.

Üçüncüsü, 25 il əvvəl, o vaxtlar qaçqın və məcburi köçkünlərə humanitar yardımla başlayan və bu gün davam edən ikitərəfli əməkdaşlıq proqramı. Dəyişən ehtiyacları nəzərə alaraq bu əməkdaşlıq illər ərzində inkişaf edib. Bu gün bizim texniki əməkdaşlığımız əsasən makroiqtisadi islahatlara və özəl sektor üçün çərçivə şəraitin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Odur ki bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə öz töhfəsini verir.

Belə möhkəm təmələ malik olan İsveçrə ilə Azərbaycan bu gün siyasi, iqtisadi, mədəni sahələr də olmaqla müxtəlif istiqamətlərdə dostluq münasibətlərinə sahibdirlər. Bu münasibətlər etimad və hörmətə əsaslanır. Onlar isə açıq və konstruktiv dialoq şəraitində fikir ayrılığına və tənqidə də imkan yaradır. Nəticə etibarı ilə beynəlxalq dostluq münasibətləri nə mücərrəd müqavilələrə, nə də sadə iqtisadi rəqəmlərlə ifadə oluna bilməz. Bu faktların arxasında insanların əməlləri və baxışları dayanır. Ona görə də bütün sahələrdə insanlar arasında mübadilə çox mühümdür.

Çox şadam ki, İsveçrə musiqiiçiləri Sofi de Kua və Simon Jakkard mənim dəvətimi qəbul edərək belə vacib əlaqələri daha da gücləndirmək üçün uzaqgörən “Körpülərin qurulması turu” ilə Bakıya gəliblər. Onlar bu axşam azərbaycanlı müğənni Qorqud ilə çiyin-çiyinə çıxış edəcək, bu həftə daha iki konsertlə çıxış edəcək və tələbələrlə birlikdə Milli Musiqi Konservatoriyasında təlim verəcəklər.

Qeyd edək ki, diplomatik nümayəndəliklərin qəbullarında ənənəyə rəğmən, Azərbaycan hökumət üzvünün çıxışı olmayıb.

