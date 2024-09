ABŞ silahlarından Rusiyaya qarşı istifadəyə icazə verilməsi üçün Bayden administrasiyasına  təzyiq

Cümə axşamı ABŞ Rusiyanın təcavüzünə qarşı müharibədə Ukraynanın qalib gəlməsini istədiyini təsdiqləyib, lakin Bayden administrasiyası Rusiyadakı hədəflərə qarşı ABŞ silahlarından istifadə olunmasına qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa hələ hazır deyil, Turan-ın Vaşinqton müxbiri bildirib.

"Biz onların qalib gələcəyini gözləyirik, onlara təhlükəsizlik sahəsində milyardlarla dollar yardım göstərməyə davam edirik...”, - Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Metyu Miller brifinqdə Turan-ın müxbirinin suallarını cavablandırarkən bildirib.

Millerin şərhləri Bayden administrasiyasının öz müttəfiqlərinin artan təzyiqilə üzləşdiyi vaxtda səslənib. Onlar Kiyevin Rusiya ərazisindəki hədəflərə Qərb silahları ilə zərbə endirməsinə icazə verilməsini tələb edirlər. Bəzi Avropa ölkələri artıq buna hazır olduqlarına işarə ediblər və Vaşinqtona təzyiq göstərirlər.

Avropa Parlamentinin bununla bağlı bəyanatında deyilir ki, "hər gün günahsız adamlar ölürkən Avropa bir kənarda dura bilməz".

Çərşənbə axşamı ABŞ Helsinki Komissiyası da bildirib ki, Ukraynanın Rusiya üzərində qələbəsi Ukraynanın müstəqilliyinin və Amerikanın milli təhlükəsizliyinin qorunmasında həlledici əhəmiyyət kəsb edir. "Qoy, Ukrayna cavab zərbəsi endirsin. Qoy, Ukrayna qalib gəlsin", - Komissiya bildirib.

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin gələn həftə Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının iclası zamanı kuluarlarda öz "Qələbə planı"nı təqdim edəcəyi gözlənilir.

