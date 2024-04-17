Действующий председатель ОБСЕ едет на Южный Кавказ, чтобы восстановить доверие к этой организации

Действующий председатель ОБСЕ едет на Южный Кавказ, чтобы восстановить доверие к этой организации

Незаконная агрессивная война России против Украины, а также многочисленные нарушения в последние годы в ряде государств-участников принципов и обязательств ОБСЕ существенно ухудшили отношения между членами этой организации. Об этом заявил во вторник в Вашингтоне действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг, сообщает американский корреспондент TURAN.

"Мы не смогли как коллектив правильно реализовать наши общие решения. В результате недоверие между государствами растет и доверие к нашим институтам падает", - сказал Борг, выступая в Хельсинкской Комиссии США.

По его словам, авторитет ОБСЕ ОБСЕ в глобальной политической архитектуре и архитектуре безопасности "остается под угрозой".

Внимание организации сосредоточено помимо Украины на затяжных конфликтах, включая ситуацию в Приднестровье и на Южном Кавказе.

«Мои недавние визиты в Сербию, Косово и Молдову, а также предстоящие миссии на Южный Кавказ являются частью согласованных усилий по диалогу с партнерами для восстановления доверие и укрепления роли ОБСЕ», - сказал он.