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(53 минуты назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Десяткам  депутатов ПАСЕ запрещен въезд в Азербайджан

Депутаты, проголосовавшие против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы  (ПАСЕ) объявлены в Азербайджане  персонами нон грата. До восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ, им  не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.

Об  этом заявил глава  пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания  члена  ПАСЕ, депутата немецкого парламента Франка Швабе в интервью «Радио Свобода».

Швабе заявил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы,  поскольку страна «не уважает ценности» этой организации.  Он также указал на то, что Азербайджан вновь не пригласил наблюдателей ПАСЕ на выборы в Милли Меджлис,.

 

Вместе с тем, Швабе выразил намерение приехать в Азербайджан на COP29.

Гаджизаде назвал высказывания Швабе «предвзятыми» и «лживыми».

"Франку Швабе хорошо известно, что единственная причина, по которой представители ПАСЕ не были приглашены для наблюдения за выборами в Милли Меджлис заключается в том, что мандат азербайджанской делегации еще не восстановлен, несмотря на обещания, данные нашей стране на политическом уровне, в том числе немецкими официальными лицами», - подчеркнул Гаджизаде.

Что касается желания Швабе посетить Азербайджан в рамках COP29, то, по словам Гаджизаде,  проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были внесены в список персон нон грата. «До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана», - подчеркнул Гаджизаде.

ПАСЕ 24 января этого не утвердила полномочия азербайджанской делегации сроком на 1 год из-за «не выполнения страной основных обязательств» перед Советом Европы, а также не приглашение наблюдателей ассамблеи на внеочередные президентские выборы.

За это решение проголосовали 76 депутатов, при 10 - "против" и 4 - "воздержавшихся".

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-08-25

    Конфрантация с западом ничему хорошему не приведет мы не Израиль миром правят большие страны у которых большие ресурсы наши власти очень наивные думают как подколоть запад но лучше им не дерзить мы никто в мировой политике мы не писали мировую историю и не создавали ее и свои законы не ставили миру...

    Cavab ver

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