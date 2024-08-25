Десяткам депутатов ПАСЕ запрещен въезд в Азербайджан
Депутаты, проголосовавшие против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) объявлены в Азербайджане персонами нон грата. До восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ, им не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.
Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания члена ПАСЕ, депутата немецкого парламента Франка Швабе в интервью «Радио Свобода».
Швабе заявил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, поскольку страна «не уважает ценности» этой организации. Он также указал на то, что Азербайджан вновь не пригласил наблюдателей ПАСЕ на выборы в Милли Меджлис,.
Вместе с тем, Швабе выразил намерение приехать в Азербайджан на COP29.
Гаджизаде назвал высказывания Швабе «предвзятыми» и «лживыми».
"Франку Швабе хорошо известно, что единственная причина, по которой представители ПАСЕ не были приглашены для наблюдения за выборами в Милли Меджлис заключается в том, что мандат азербайджанской делегации еще не восстановлен, несмотря на обещания, данные нашей стране на политическом уровне, в том числе немецкими официальными лицами», - подчеркнул Гаджизаде.
Что касается желания Швабе посетить Азербайджан в рамках COP29, то, по словам Гаджизаде, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были внесены в список персон нон грата. «До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана», - подчеркнул Гаджизаде.
ПАСЕ 24 января этого не утвердила полномочия азербайджанской делегации сроком на 1 год из-за «не выполнения страной основных обязательств» перед Советом Европы, а также не приглашение наблюдателей ассамблеи на внеочередные президентские выборы.
За это решение проголосовали 76 депутатов, при 10 - "против" и 4 - "воздержавшихся".
Написать отзыв
Политика
-
- 25 август 2024, 10:11
Соединенные Штаты в субботу отреагировали на последние заявления правящей партии Грузии, которя поклялась объявить вне закона практически всех своих политических оппонентов, если выиграет парламентские выборы в октябре этого года, сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.
-
- 24 август 2024, 21:17
24 августа в селе Заргяр Физулинского района на неочищенной от мин и не разорвавшихся боеприпасов территории произошел взрыв, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД и Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
-
- 24 август 2024, 20:06
Задержанный накануне молодой писатель и общественный активист Самед Шихы отпущен силовиками.
-
- 24 август 2024, 15:09
Служба безопасности Украины заочно возбудила уголовное дело против иранского генерала, который инструктировал российских военных наносить удары беспилотниками по Украинской территории и лично координировал 20 таких атак
1 отзыв
Ruslan
2024-08-25
Конфрантация с западом ничему хорошему не приведет мы не Израиль миром правят большие страны у которых большие ресурсы наши власти очень наивные думают как подколоть запад но лучше им не дерзить мы никто в мировой политике мы не писали мировую историю и не создавали ее и свои законы не ставили миру...