Дополнительный запрос Байдена от Конгресса включает гуманитарную помощь армянам Карабаха

Администрация Байдена запрашивает у Конгресса дополнительные ресурсы в рамках пакета национальной безопасности, который включает гуманитарную помощь для пострадавших в конфликте в Карабахе, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме, что запрос администрации предполагает гуманитарную помощь «уязвимым людям, пострадавшим от конфликтов по всему миру».

« Сюда входят миллионы украинцев, покинувшие свои дома в ходе агрессии России, а также пострадавшие от конфликтов в Судане и Нагорном Карабахе», - сказал он.

«Поддержку получат и более 2 миллионов палестинцев в секторе Газа», - добавил Салливан.

Белый дом не уточнил, какая часть этого запроса будет выделена переселенцам из Карабаха, однако Госдепартамент уточнил, что речь идет о гуманитарной помощи, а не денежных средствах.

«В дополнительном запросе говорится о гуманитарной помощи, которая может быть использована Соединенными Штатами для реагирования на конфликты по всему миру», - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос корреспонденту Turan.

Однако настроение большинства республиканцев в Конгрессе таково, что в ближайшее время принятие данного законопроекта вряд ли будет возможно.

Республиканцы настаивают на том, что любой пакет международной военной и гуманитарной помощи должен также включать меры по обеспечению безопасности на границе США с Мексикой.