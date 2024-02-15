Дополнительный запрос Байдена от Конгресса включает гуманитарную помощь армянам Карабаха
Дополнительный запрос Байдена от Конгресса включает гуманитарную помощь армянам Карабаха
Администрация Байдена запрашивает у Конгресса дополнительные ресурсы в рамках пакета национальной безопасности, который включает гуманитарную помощь для пострадавших в конфликте в Карабахе, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме, что запрос администрации предполагает гуманитарную помощь «уязвимым людям, пострадавшим от конфликтов по всему миру».
« Сюда входят миллионы украинцев, покинувшие свои дома в ходе агрессии России, а также пострадавшие от конфликтов в Судане и Нагорном Карабахе», - сказал он.
«Поддержку получат и более 2 миллионов палестинцев в секторе Газа», - добавил Салливан.
Белый дом не уточнил, какая часть этого запроса будет выделена переселенцам из Карабаха, однако Госдепартамент уточнил, что речь идет о гуманитарной помощи, а не денежных средствах.
«В дополнительном запросе говорится о гуманитарной помощи, которая может быть использована Соединенными Штатами для реагирования на конфликты по всему миру», - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос корреспонденту Turan.
Однако настроение большинства республиканцев в Конгрессе таково, что в ближайшее время принятие данного законопроекта вряд ли будет возможно.
Республиканцы настаивают на том, что любой пакет международной военной и гуманитарной помощи должен также включать меры по обеспечению безопасности на границе США с Мексикой.
-
-
- Экономика
- 15 февраль 2024 10:47
Политика
-
- 16 февраль 2024, 13:54
В Мюнхене 16 февраля, открывается 60-я международная конференция по безопасности - самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности. В ней принимают участие 180 высокопоставленных представителей, включая глав государств и правительств 50 стран.
-
- 16 февраль 2024, 12:10
Иран против присутствия иностранцев в регионе под предлогом решения проблем. Об этом в четверг заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая в Тегеране вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщает агентство ИРНА.
-
- 16 февраль 2024, 10:57
Администрация Байдена подтвердила в четверг, что есть разведданные, что Россия разрабатывает системы наведения на цели из космоса, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 16 февраль 2024, 10:55
Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана. Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на посту премьера.
Написать отзыв