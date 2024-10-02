Двери для диалога с Баку открыты, но Азербайджан должен принять ценности Совета Европы – обсуждения в ПАСЕ

Двери для диалога с Баку открыты, но Азербайджан должен принять ценности Совета Европы – обсуждения в ПАСЕ

Двери для диалога с Баку открыты, но Азербайджан должен принять ценности Совета Европы – обсуждения в ПАСЕ

Азербайджан должен соответствовать ценностям Совета Европы, это условие для возвращения делегации в ПАСЕ. Таков был основной лейтмотив дебатов на тему: «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенства закона и демократии в Азербайджане», состоявшихся 1 октября на заседании сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Дебаты открыла докладчик по Азербайджану, депутат из Норвегии Лиз Кристоферсен (Lise CHRISTOFFERSEN). Она напомнила, что 24 января ассамблея приняла решение не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации. Причина - отказ пригласить делегацию ПАСЕ наблюдать за президентскими выборами 7 февраля, а также «ситуация с правами человека в Нагорном Карабахе».

Кристофферсен отметила, что мере приближения к COP29 события в Азербайджане продолжают развиваться в « плохом направлении». Так, власти Азербайджана решили не приглашать делегацию ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами 1 сентября.

26 августа МИД Азербайджана объявил персонами нон грата 76 членов депутатов ПАСЕ, проголосовавших за лишение делегации Азербайджана права голоса.

Парламентские выборы 1 сентября вызвали беспокойство из-за несоблюдения демократических стандартов. Избирательный кодекс страны не соответствует международным стандартам, включая рекомендации БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), Венецианской комиссии.

Согласно заключению БДИПЧ, парламентские выборы прошли «в ограничительной политической и правовой среде, что привело к отсутствию конкуренции», - отметила норвежский депутат.

Более того, выборы 1 сентября прошли на фоне продолжающихся репрессий против инакомыслящих, при ужесточении свободы слова, собраний, продолжающихся репрессий против политических активистов, гражданского общества и представителей СМИ.

За несколько месяцев до выборов власти арестовали десятки журналистов, таких изданий, как Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13, которые имели профессиональный опыт освещения выборов.

Агентство Turan - одно из немногих оставшихся независимых СМИ, подвергается постоянному давлению, подчеркнула Кристоферсен.

Власти также арестовали активистов гражданского общества, имеющих опыт наблюдения за выборами, таких как Анар Мамедли и Акиф Гурбанов. По обвинению в хулиганстве был арестован критик правительства и бывший дипломат Эмин Ибрагимов, по обвинениям в госизмене арестован талышский исследователь Игбал Абилов и молодой активист Бахруз Самедов.

Она также указала на «неразрешенную ситуацию вокруг армянских военнопленных и гражданских пленных, которые содержатся в Азербайджане».

С конца января 2024 года власти Азербайджана отказались проводить в Баку переговоры на высоком уровне с Комитетом Совета Европы против пыток, отметила Кристоферсен.

Депутат из Ирландии Пол Гаван (Paul GAVAN) преложил Комитету министров и ПАСЕ начать совместную процедуру «в связи с многочисленными серьезными нарушениями Азербайджаном своих обязательств перед этой организацией».

Депутат из Швеции Азаде Рожхан (Azadeh ROJHAN) раскритиковала запрет Азербайджана на въезд в страну 76 депутатов ПАСЕ, проголосовавших за лишение права голоса делегации Азербайджана.

Однако депутат из Великобритании Кристофер (Christopher CHOPE) усмотрел в проведении специальных дебатов по Азербайджану дискриминацию по отношению к стране, поскольку есть государства, где ситуация с выполнением обязательств хуже.

«Почему некоторые члены этой Ассамблеи считают, что мы должны относиться к Турции менее серьезно, чем к Азербайджану?», - сказал он и отметил международное сообщество поддержало председательство Азербайджана на COP29, а 120 членов ООН поддержали председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Он предложил вернуть делегацию Азербайджана в ПАСЕ и вести прямой диалог по существующим вопросам.

Ему возразил немецкий депутат Франк Швабе (Frank SCHWABE), сказав, что ситуация в Азербайджане и Турции различны. Анкара не отказывается от мониторинга со стороны Совета Европы, в отличие от Баку, который отказался от сотрудничества с Советом Европы.

Он обратил внимание, что нынешние дебаты посвящены правам человека в Азербайджане, где после февраля 2023 г. число политзаключенных возросло с 93 до 319.

«Позволим ли мы Азербайджану изменить ценности и правила этой организации? Или мы просим Азербайджан принять ценности и правила этой организации ? Если страна и правительство готовы сделать это, то в Ассамблее будут им рады», - сказал Швабе.

Итальянский депутат Аурора Флоридиа призвала повысить внимание к правам человека в Азербайджане в преддверии климатической конференции COP29.

«По мере приближения к COP29 мы должны требовать не только действий по борьбе с изменением климата, но и защиты прав человека в принимающей стране», - сказала она.

Сербский парламентарий Бильжана Пантич Пилжа (Biljana PANTIĆ PILJA) указала на отсутствие «особого смысла» в проведении этих дебатов без участия азербайджанской делегации.

«Я считаю, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна служить площадкой для диалога. Без участия азербайджанской делегации такая инициатива вряд ли сможет достичь заявленных целей», - сказала она. Решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса она назвала «бесполезным и контрпродуктивным».

В поддержку возвращения Азербайджана в Совет Европы высказались и другая сербская парламентарий Эльвира Ковакс (Elvira KOVÁCS), турецкий депутат Зейнеп Йылдыз, итальянский парламентарий Элизабета Гардини (Elisabetta GARDINI).

Подводя итоги дискуссии Лиз Кристофферсен отметила, что никто не закрывал двери для возобновления диалога. Однако даже она, будучи докладчиком по Азербайджану, не может получить доступ к контактам в Азербайджане.

«Трудно сказать, чем это закончится, но для блага народа Азербайджана мы должны пытаться установить диалог, в котором ПАСЕ, Комитет министров и Генсек будут действовать координировано.

«Стремление добиться освобождения нескольких политзаключенных бесполезно. Необходимо разработать обязательный к выполнению план действий по изменения ограничительных законов "О политических партиях", "О неправительственных организациях" и "О медиа". Все попытки возобновленного диалога должны основываться на принципах Совета Европы», - подчеркнула Кристофферсен.