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(2 часа назад)
Экоактивисты протестуют против не сбора денег на COP29
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Экоактивисты протестуют против не сбора денег на COP29

23 ноября на территории климатической конференции COP29 в Баку экоактивисты из разных стран провели акцию протеста против неспособности стран договориться по климатическому финансированию.

В ходе  акции участники потребовали выплатить необходимые средства для смягчения ущерба, нанесенного окружающей среде.
Они подняли лозунги: «Заплати!», «Тратьте деньги в правильном направлении!», «Защити окружающую среду!» и другие лозунги.

Напомним, что участники конференции так и не договорились о выделении 1 трлн. долларов на борьбу с изменений климата.

Экоактивисты протестуют против не сбора денег на COP29 Экоактивисты протестуют против не сбора денег на COP29
Экоактивисты протестуют против не сбора денег на COP29 Экоактивисты протестуют против не сбора денег на COP29

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