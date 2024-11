Экоактивисты протестуют против не сбора денег на COP29

23 ноября на территории климатической конференции COP29 в Баку экоактивисты из разных стран провели акцию протеста против неспособности стран договориться по климатическому финансированию.

В ходе акции участники потребовали выплатить необходимые средства для смягчения ущерба, нанесенного окружающей среде.

Они подняли лозунги: «Заплати!», «Тратьте деньги в правильном направлении!», «Защити окружающую среду!» и другие лозунги.

Напомним, что участники конференции так и не договорились о выделении 1 трлн. долларов на борьбу с изменений климата.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video