COP29 məkanında ekofəallar aksiya keçirib

Noyabrın 23-də Bakıda BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) keçirildiyi məkanda müxtəlif ölkələrdən olan ekofəlallr liderlərin kifayət qədər iqlim maliyyəsi ödənilməsi barədə razılığa gələ bilməməsinə etiraz olaraq aksiya keçirib.

Aksiya iştirakçıları çıxışlarında ekologiyaya vurulan zərərin arada aldırılması üçün lazımi qədər vəsaitin mütləq ödənilməli olduğunu tələb edib.

Ekofəllar “Ödəyin!”, “Pulu düzgün istiqmətdə xərcləyin!”, “Ətraf mühiti qoruyun!” və başqa şüarlar qaldırıb.



