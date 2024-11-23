Кит, который уплыл: бельгийская художественная инсталляция взбудоражила Баку
Прохладным ноябрьским вечером жители Баку собрались вдоль набережной Каспийского моря, ошеломленные тем, что, по всей видимости, было выброшенным на берег телом колоссального кита. Существо длиной 16 метров, казалось бы, безжизненное и имело резкий запах, что заставило многих поверить, что они стали свидетелями экологической трагедии. Однако этой ночью таинственный гость улетел, его погрузили на грузовую платформу и увезли в аэропорт.
Кит, как оказалось, не был жертвой морской жизни, а гиперреалистичной инсталляцией, созданной бельгийской арт-группой Captain Boomer Collective. Привезенная в Азербайджан в рамках кампании по климатическому саммиту COP29, работа была призвана вызвать висцеральные эмоции по поводу бедственного положения морских животных и более широких экологических кризисов, которые они символизируют.
Для некоторых бакинцев вид «кита» на короткое время затмил границы логики: в каспийских водах киты, в конце концов, не водятся. Однако недоверие сменилось своего рода коллективным восхищением. Социальные сети гудели от домыслов, и по крайней мере один местный телеканал показал новостной сюжет об «обнаружении» туши кита вдоль набережной.
Неизвестно публике, что инсталляция была тщательно спроектирована для максимального реализма. Рядом были спрятаны ведра с гниющей рыбой, чтобы воссоздать безошибочный смрад смерти. Актеры, изображающие ученых, завершили сцену, надев лабораторные халаты и осматривая «тело», как будто пытаясь определить причину безвременной кончины млекопитающего.
Появление инсталляции было приурочено к COP29 — конференции ООН по изменению климата, которая проходила в Баку с 11 по 22 ноября. При поддержке местных властей и FINS, организации по сохранению морской среды, проект был призван усилить настоятельную необходимость принятия мер по борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия.
«Этот кит не про обман», — сказал представитель Captain Boomer Collective. «Это про размышления — о том, насколько мы оторваны от мира природы и как быстро мы забываем о последствиях наших действий».
На протяжении более десяти лет эта вызывающая размышления инсталляция путешествовала по крупным городам Европы и Австралии, привлекая внимание и вызывая обсуждения. В Баку кит впервые появился на сцене, что стало важной вехой в его постоянной миссии по слиянию искусства и активизма.
Размещение инсталляции в Баку подчеркивает растущее признание экологических проблем в регионе. Азербайджан, богатый запасами нефти и тесно связанный с отраслью ископаемого топлива, сталкивается с уникальными проблемами, пытаясь перейти на зеленую энергию — повторяющаяся тема в ходе дискуссий на COP29.
Когда инсталляция покинула Баку, она оставила после себя сложное наследие. Для некоторых это был момент замешательства, даже шока. Для других это был призыв к действию, суровое напоминание об экологической тирании, которую человечество нанесло планете.
Кит, как и проблемы, которые он представляет, продолжит свое путешествие, преследуя и вдохновляя новую аудиторию, где бы он ни оказался в следующий раз. Для Баку это был мимолетный гость, оставивший неизгладимое впечатление — произведение искусства, которое обратило взгляд города наружу, к мировым океанам, и внутрь, к его собственной роли в защите окружающей среды.
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