Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Газе

Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Газе

Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Газе

Ситуацию в Газе была одной из тем обсуждений на встрече президентов Турции и Азербайджана – Реджепа Таййипа Эрдогана и Ильхама Алиева 10 июня в Анкаре.

Как говорится в сообщении администрации президента Турции, стороны «обсудили массовые убийства, совершаемые армией Израиля в секторе Газа».

Эрдоган подчеркнул, что «совершаемый Израилем геноцид на палестинских территориях, особенно в секторе Газа, угрожает не только региональной, но и глобальной безопасности».

Глава турецкого государства акцентировал, что «путь к устойчивому ближневосточному урегулированию лежит через создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме». По его словам, «для достижения этой цели международное сообщество должно оказать давление на Израиль».

Стороны также обменялись мнениями относительно хода восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Эрдоган акцентировал, что в Анкаре следят за процессом вывода российских миротворческих сил из Карабахского региона Азербайджана.

Он выразил удовлетворение решением Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана о создании Межпарламентской группы дружбы с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Турецкий лидер также отметил, что приглашение президента ТРСК Эрсина Татара на саммит Организации тюркских государств, который пройдет в азербайджанском городе Шуша в июле, внесет вклад в урегулирование кипрской проблемы.

Президент Турции поблагодарил азербайджанского коллегу за приглашение на COP29 в Баку. Он заверил, что Турция окажет всемерную поддержку Азербайджану в процессе подготовки к форуму.

В свою очередь, в сообщении азербайджанской стороны отмечается, что Алиев и Эрдоган обсудили вопросы расширения энергетических, транспортных, экономических, торговых связей между двумя странами.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в оборонной, военно-промышленной и других сферах.

Было особо отмечено расширение возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, подчеркнуто значение совместной деятельности двух стран по развитию Срединного коридора.

Было подчеркнуто значение дальнейшего развития Организации тюркских государств (ОТГ) и сотрудничества между двумя братскими странами, важность предстоящего в Шуше неформального саммита ОТГ.

Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.