Ереван раскрыл причины отказа от конституционных изменений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что и президент Ильхам Алиев, и он согласны с необходимостью для Армении и Азербайджана не только достичь мирного соглашения и других договоренностей, но и подписать стратегическое соглашение о мирном сосуществовании. Он сделал эти замечания 13 ноября в ходе заседания Национального собрания.

Пашинян выразил удовлетворение недавними контактами с Алиевым, отметив: «У нас давно не было столь продолжительной беседы».

Говоря о потенциальном соглашении, Пашинян поделился своим видением: «Здесь нет большого секрета. По сути, наше видение стратегической сделки основано на концепции «настоящей Армении»», - пояснил он.

В терминологии официального Еревана под «настоящей Арменией» понимается Республика Армения в ее международно признанных границах, без каких-либо территориальных претензий к Турции и Азербайджану.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян продолжил тему премьер-министра, сообщив армянским законодателям, что Армения и Азербайджан очень близки к завершению работы над текстом мирного договора.

«Остались только одна-две фразы и статьи, вокруг которых переговоры будут продолжаться более интенсивно. Работа идет, и я бы даже сказал, в более конструктивной атмосфере. Хотел бы выразить осторожный оптимизм, что мы действительно очень близки к завершению текста мирного договора», — заявил глава МИД.

Представители Азербайджана не отказались от требования к Еревану убрать любое упоминание о Карабахе из Декларации независимости Армении, как указано в Конституции страны. Однако Пашинян остается непреклонным, отказываясь вносить поправки в Конституцию. Он объяснил эту позицию депутатам парламента:

Утверждения Азербайджана о том, что в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану, основаны на том факте, что в преамбуле Конституции Республики Армения (РА) содержится общая ссылка на Декларацию о независимости, в которой, в свою очередь, упоминается Нагорный Карабах, заявил Пашинян.

Он напомнил, что Конституционный суд Армении в своем постановлении от сентября 2024 года подтвердил, что эта ссылка на Декларацию о независимости касается только положений, отраженных в статьях Конституции. «В тексте Конституции нет прямого или косвенного упоминания Нагорного Карабаха. Следует также отметить, что между Декларацией о независимости и Конституцией существует четкое иерархическое различие по субъектам принятия. Если Декларация о независимости была принята Верховным Советом Армянской ССР, то Конституция была принята народом международно признанного суверенного государства РА».

«Во-вторых, в преамбуле Конституции Азербайджана есть ссылка на конституционный акт, принятый 18 октября 1991 года. Этот акт, в свою очередь, ссылается на Декларацию независимости первой Азербайджанской республики, принятую 28 мая 1918 года. В декларации первой Азербайджанской республики указано, что она включает в себя Восточное и Южное Закавказье. В ноябре 1919 года Азербайджанская Республика представила Антанте административно-территориальную карту, согласно которой Сюникская и Вайоцдзорская области (Армении) полностью включались в состав Азербайджана, а также частичные территории Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Тавушской, Ширакской и Лорийской областей (Армении). Это составляет около 60% сегодняшней территории Армении.

«Очевидно, что в Конституции Азербайджана есть территориальные претензии к Армении», — заявил Пашинян.

Он пояснил, что Армения воздерживается от внесения поправок в свою Конституцию по двум причинам. Во-первых, это сорвет армяно-азербайджанский мирный процесс. Во-вторых, пункт в согласованной части текста мирного договора гласит, что ни одна из сторон не может ссылаться на внутреннее законодательство в качестве оправдания невыполнения договора.

«Еще один пункт договора гласит, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга, не имеют территориальных претензий и обязуются не предъявлять их в будущем», — добавил премьер-министр.

Подводя итоги своего выступления, Пашинян заявил: «Мы не поднимаем вопрос внесения изменений в Конституцию Азербайджана и, исходя из той же логики, не видим необходимости вносить изменения в Конституцию Армении в этом контексте».

Баку заявил, что переговоры с Ереваном продолжатся в декабре, после завершения COP29. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По словам Гаджиева, в тексте документа есть определенные вопросы. «Поэтому обсуждения и переговоры продолжаются на экспертном уровне», — добавил помощник президента Азербайджана.