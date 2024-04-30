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(4 часа назад)
ЕС обеспокоен задержанием Анара Мамедли

ЕС обеспокоен задержанием Анара Мамедли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЕС обеспокоен задержанием Анара Мамедли

Задержание главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли - последний  из серии арестов независимых журналистов активистов в Азербайджане и это вызывает обеспокоенность ЕС. Об этом в социальной сети X написал пресс-секретарь Службы внешних связей и безопасности ЕС Петер Стано.

«Все те, кто подвергнуты заключению за реализацию своих основных прав, должны быть освобождены», - подчеркнул он.

Мамедли был задержан 29 апреля. Он привлечен по делу Abzas  media,  в рамках которого по обвинению в контрабанде были арестованы уже 7 журналистов и медиа работников.

 

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