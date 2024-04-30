Суд не перевел журналистку AbzasMedia под домашний арест

Суд не перевел журналистку AbzasMedia под домашний арест

Хатаинский районный суд Баку сегодня рассмотрел ходатайство о переводе под домашний арест журналистки Эльнары Гасымовой.

Суд не удовлетворил ходатайство, оставив арестованную по делу Abzas Media под стражей. Об этом Turan сообщил ее адвокат Гюнай Исмайлова.

Гасымова в суде заявила, что арестована из-за своей журналистской работы и отвергает предъявленное ей обвинение.

На решение суда будет подала апелляция, отметила адвокат.

Гасымова была арестована 15 января по обвинению в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК.

По этому же делу с ноября прошлого года арестованы еще 6 журналистов и медиаработников, а накануне фигурантом этого стал также правозащитник Анар Мамедли.