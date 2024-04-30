Суд не перевел журналистку AbzasMedia под домашний арест
Суд не перевел журналистку AbzasMedia под домашний арест
Хатаинский районный суд Баку сегодня рассмотрел ходатайство о переводе под домашний арест журналистки Эльнары Гасымовой.
Суд не удовлетворил ходатайство, оставив арестованную по делу Abzas Media под стражей. Об этом Turan сообщил ее адвокат Гюнай Исмайлова.
Гасымова в суде заявила, что арестована из-за своей журналистской работы и отвергает предъявленное ей обвинение.
На решение суда будет подала апелляция, отметила адвокат.
Гасымова была арестована 15 января по обвинению в совершении действий, предусмотренных ст. 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК.
По этому же делу с ноября прошлого года арестованы еще 6 журналистов и медиаработников, а накануне фигурантом этого стал также правозащитник Анар Мамедли.
Политика
-
- 30 апрель 2024, 18:20
Хатаинский районный суд арестовал 30 апреля главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на 3 месяца 28 дней. Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.
-
- 30 апрель 2024, 18:09
Процесс поэтапного вывода российских миротворцев из Карабаха продолжается. Колонны бронетехники, спецтехники, бензовозов периодически прибывают на железнодорожную станцию Горан, что недалеко от города Гянджа. После погрузки на платформы, техника вместе с личным составом отбывает в Россию.
-
- 30 апрель 2024, 16:52
Во вторник в Бакинском суде по тяжким преступлениям профсоюзный активист Афияддин Мамедов выступил с показаниями и связал свой арест с профсоюзной деятельностью.
-
- 30 апрель 2024, 16:45
Сегодня в Сабаильском суде Баку завершилось рассмотрение иска редактора отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиза Бабалы против телеканала ATV.
Написать отзыв