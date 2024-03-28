ЕСПЧ объявил решения по 21 заявлениям из Азербайджана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 28 марта объявил решения и постановления по 21 заявлениям из Азербайджана.

«Дело Азер Мурсалиев против Азербайджана» было связано с нарушением права на уважение личной жизни. Заявителем является племянник, находящегося в политэмиграции бывшего ректора «Международного университета Азербайджана» Эльшада Абдуллаева.

Азер Мурсалиев оспаривал в местных судах, выдвинутые адвокатом Рамизом Зейналовым в адрес Эльшада Абдуллаева и других его родственников обвинения, о якобы совершении ими преступлений.

ЕСПЧ удовлетворил жалобу и постановил выплатить ему компенсацию в размере 2 тыс евро.

В деле «Миралем Гашимов против Азербайджана» заявителем является руководитель он-лайн издания, которого оштрафовали на 500 манатов на основании иска главы Исполнительной Власти Масаллинского района из-за его публикаций в 2015 г.. В материалх говорилось о присвоении местной администрацией бюджетных средств и вырубке деревьев.

В этом деле стороны достигли мирового соглашения и правительство согласилось выплатить заявителю в качестве компенсации 1600 евро и еще 800 евро на судебные затраты.

Мировое соглашение достигнуто и в деле адвокатов Эльчина Садыгова и Джавада Джавадова, которые жаловались на ограничение мирных собраний и нарушение их прав по ст. 11 (свобода собраний и объединений) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Власти выразили готовность выплатить заявителям по 1750 евро.

Такие же суммы будут выплачены в качестве компенсации еще 14 заявителям, которые также оспаривали нарушение их прав по ст. 11 и 13 Европейской конвенции.

Мировое соглашение было достигнуто также между правительством и заявителями – активистами Натигом Джафаровым, Дидарой Велиевой и Расулом Джафаровым, которые подали аналогичные жалобы на ограничение права на мирные собраний и просили признать нарушения их прав по ст. 11 и 13 Европейской конвенции. Им также будет выплачено по 1750 евро.