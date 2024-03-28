  • contact.az Contact
  • Баку
  • Fog80 C
  • Пятница, 29 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
ЕСПЧ объявил решения по 21 заявлениям из Азербайджана

ЕСПЧ объявил решения по 21 заявлениям из Азербайджана

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЕСПЧ объявил решения по 21 заявлениям из Азербайджана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 28 марта объявил решения и постановления по 21 заявлениям из Азербайджана.

«Дело Азер Мурсалиев против Азербайджана» было связано с нарушением права на уважение личной жизни. Заявителем является племянник, находящегося в политэмиграции бывшего ректора  «Международного университета Азербайджана» Эльшада Абдуллаева.

Азер Мурсалиев оспаривал в местных судах, выдвинутые адвокатом Рамизом Зейналовым в адрес Эльшада Абдуллаева и других его родственников обвинения, о якобы совершении ими преступлений.

ЕСПЧ удовлетворил жалобу и постановил выплатить ему компенсацию в размере 2 тыс евро.

В деле «Миралем Гашимов против Азербайджана» заявителем является руководитель  он-лайн издания, которого оштрафовали на  500 манатов на основании иска главы Исполнительной Власти Масаллинского района из-за его публикаций в 2015 г.. В материалх говорилось о присвоении местной администрацией бюджетных средств и вырубке  деревьев.

В этом деле стороны достигли мирового соглашения и правительство согласилось выплатить заявителю в качестве компенсации 1600 евро и еще 800 евро на судебные затраты.

Мировое соглашение достигнуто  и в деле адвокатов Эльчина Садыгова и Джавада Джавадова, которые жаловались на ограничение мирных собраний и нарушение их прав по ст. 11 (свобода собраний и объединений) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Власти выразили готовность выплатить заявителям по 1750 евро.

Такие же суммы будут выплачены в качестве компенсации еще 14 заявителям, которые также оспаривали нарушение их прав по ст. 11 и 13 Европейской конвенции.

Мировое соглашение было достигнуто также между правительством и заявителями – активистами Натигом Джафаровым, Дидарой Велиевой и Расулом Джафаровым, которые подали аналогичные жалобы на ограничение права на мирные собраний и просили признать нарушения их прав по ст. 11 и 13 Европейской конвенции. Им также будет выплачено по 1750 евро.

Написать отзыв

Политика

Quru sərhədləri, narkotacirlər, parkinq qiymətləri... - Natiq Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей