О погоде 29 марта
В пятницу в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Вечером местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью +5+9°, днем +12+17°.
По районам страны также осадков не ожидается. Утром и вечером туман. Ветер западный.
Температура воздуха в низменности ночью +4+9°, днем +15+20°. В горах ночью – 2+ 3°, днем +10+15°.
Общество
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- 28 март 2024, 17:49
Кабинет министров Азербайджана установил цвета транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках. Соответствующий документ утвержден 28 марта.
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- 27 март 2024, 17:54
В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками МВД Азербайджана с начала марта были проведены в различных регионах страны были проведены около 30 операций под кодовым названием «Нарколовушка».
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- 27 март 2024, 14:41
28 марта погода в Баку и на Апшероне будет по настоящему весенней. Осадки не ожидаются, ветер северный, умеренный, тмпература воздуха днем +13+18 градусов.
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- 27 март 2024, 12:07
Пропагандисты в Азербайджане распространяют утверждения о массовом удовлетворении народа уровнем его жизни.
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