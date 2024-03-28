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(4 минуты назад)
О погоде 29 марта

О погоде 29 марта

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 29 марта

В пятницу в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Вечером местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью +5+9°, днем +12+17°.

По районам страны также осадков не ожидается. Утром и вечером туман. Ветер западный.

Температура воздуха в низменности ночью +4+9°, днем +15+20°. В горах ночью – 2+ 3°, днем +10+15°.

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