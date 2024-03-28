Представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москва обеспокоена предстоящей встречей Армения - ЕС - США
Предстоящая 5 апреля встреча Армения - ЕС - США, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России", - написала она в своем Телеграмм канале.
По ее словам, такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что не нацелены на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее «внедрение Запада на Южный Кавказ и создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой».
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