Москва обеспокоена предстоящей встречей Армения - ЕС - США

Предстоящая 5 апреля встреча Армения - ЕС - США, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России", - написала она в своем Телеграмм канале.

По ее словам, такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что не нацелены на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее «внедрение Запада на Южный Кавказ и создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой».