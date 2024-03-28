  • contact.az Contact
  • Баку
  • Fog80 C
  • Пятница, 29 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова.

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Москва обеспокоена предстоящей встречей Армения - ЕС - США

Предстоящая 5 апреля встреча Армения - ЕС - США, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и  ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России", - написала она в своем Телеграмм канале.

По ее словам, такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что не нацелены на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее «внедрение Запада  на Южный Кавказ и создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой».

Написать отзыв

Политика

Quru sərhədləri, narkotacirlər, parkinq qiymətləri... - Natiq Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей