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(1 час назад)
ЕСПЧ признал нарушение прав осужденного за убийство сына главы исполнительной власти

ЕСПЧ признал нарушение прав осужденного за убийство сына главы исполнительной власти

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЕСПЧ признал нарушение прав осужденного за убийство сына главы исполнительной власти

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил сегодня жалобу заключенного Гобустанской тюрьмы Азербайджана Вугара Алиева, сообщает сайт правовой информации.

Алиев был осужден на пожизненное  заключение за убийство в 2003 году сына тогдашнего главы Шамкирского района Аслана Асланова. Убийство было совершено на почве мести за честь его невесты Ламии Гулиевой.

Гулиева также была осуждена как соучастник на 15,5 лет лишения свободы, однако в 2015 году была досрочно освобождена.

Алиеву в 2021 году пожизненное заключение заменили на 25 лет лишения свободы.  Он оспорил в ЕСПЧ нарушение своих прав на справедливое судебное разбирательство.

ЕСПЧ признал нарушение прав Алиева, подтвердив нарушение принципов открытого суда и чрезмерной длительности уголовного процесса. ЕСПЧ назначил Алиеву компенсацию в размере 5500 евро.

Помимо решения по делу Алиева, Страсбургский суд объявил 7 решений по 13 заявлениям из Азербайджана, обязав правительства выплатить компенсации в общей сложности на 80 тысяч евро. По некоторым делам стороны достигли мирового соглашения.

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