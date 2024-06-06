Подешевеет ли бензин марки АИ-95 в Азербайджане?

Бакинский нефтеперерабатывающий завод, названный в честь Гейдара Алиева и находящийся в ведении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), недавно приступил к производству дизельного топлива, соответствующего экологическим стандартам Евро-5. В этом месяце, после модернизации, направленной на увеличение производственных мощностей, нефтеперерабатывающий завод планирует начать выпуск бензина стандарта Евро-5. Ожидается, что после ввода завода в эксплуатацию в 2027 году он будет производить 2,2 млн тонн автомобильного бензина, 2,9 млн тонн дизельного топлива и 1 млн тонн авиационного топлива в год.

Местное производство бензина марки АИ-95 вызвало слухи о возможном снижении его отпускной цены. Исторически рост цен на бензин марки АИ-95 в Азербайджане объяснялся его импортом. В 2023 году Азербайджан импортировал 86 000 тонн бензина марки "АИ-95 Премиум", что на 13,5% меньше, чем в 2022 году. В отличие от бензина марки АИ-92, цены на АИ-95 не регулируются государством. В июле 2022 года цена на евро-95 в Азербайджане выросла с 1,6 до 2 манатов.

Несмотря на запросы, SOCAR и другие соответствующие официальные органы пока не дали окончательного ответа относительно возможного снижения цен на бензин марки АИ-95. Однако член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев заявил Turan, что цены на топливо в Азербайджане, соответствующие стандартам Евро-5, зависят от цен на европейском рынке. Он отметил, что оборудование для производства этого вида бензина является довольно дорогостоящим, а стоимость новых установок оценивается в 250 миллионов долларов.

Гулиев подчеркнул важность производства топлива стандарта Евро-5 как для привлечения иностранной валюты, так и для экологических выгод. Он предположил, что если SOCAR начнет поставлять это топливо на местный рынок, цены должны стабилизироваться. Однако он отметил, что, несмотря на местную нефть и производство, некоторые дополнительные ингредиенты, необходимые для этого топлива, вероятно, придется импортировать. Тем не менее, он считает, что местное производство этого топлива должно привести к снижению цен.

Что касается экспорта, Гулиев заявил, что Азербайджан должен уделять приоритетное внимание удовлетворению внутреннего спроса, прежде чем рассматривать возможность экспорта. Учитывая большое количество транспортных средств в стране и новые правила, запрещающие импорт автомобилей старше 15 лет, ожидается, что спрос на современные виды топлива возрастет.

Экономист Рашад Гасанов в интервью радио Азадлыг подчеркнул, что, несмотря на снижение цен на нефть, цена на бензин марки АИ-95 за последние полтора года не снизилась. Он объяснил это сохраняющимся на рынке монопольным положением. Гасанов предположил, что начало местного производства бензина марки АИ-95 может изменить динамику рынка. Если объемы производства будут соответствовать внутреннему спросу, цены на бензин марки АИ-95 могут регулироваться Тарифным советом.

Гасанов обрисовал два возможных сценария: один, когда Тарифный совет устанавливает цену, отражающую текущий рыночный курс, сохраняя статус продукта как предмета роскоши, и другой, когда определяется более выгодная цена, используя преимущества местного производства для связей с общественностью или по социальным причинам. Однако он предупредил, что сложно предсказать, какой сценарий будет реализован.

Поскольку SOCAR начинает производство бензина стандарта Евро-5, азербайджанский рынок ожидает ясности относительно того, приведет ли это к снижению цен на бензин марки АИ-95, что принесет некоторое облегчение потребителям в условиях колебаний мировых нефтяных рынков.