Азербайджан в тройке лидеров в Европе по числу осужденных

Азербайджан в тройке лидеров в Европе по числу осужденных

Переполненность тюрем по-прежнему остается острой проблемой для многих европейских пенитенциарных систем, говорится в Ежегодном отчете Совета Европы по тюремам (SPACE I) за 2023 год.

Как сказано в сообщении Совета Европы, в Европе с 31 января 2022 года по 31 января 2023 года число заключенных на 100 мест выросло на 2% (с 91,7 до 93,5 заключенных).

Семь тюремных администраций сообщили о содержания более 105 заключенных на 100 имеющихся мест, что указывает на серьезную переполненность.

В Азербайджане этот показатель составляет – 96 заключенных на 100 мест.

В период с января 2022 по январь 2023 года наибольший прирост заключенных наблюдался в Молдове (+52%), Северной Македонии (+26%), Кипре (+25%), Турции (+15%), Азербайджане (+13%), Ирландии (+12%), Черногории (+11%), Армении (+11%), Хорватии (+10%).

Уровень заключенных существенно снизился только на Мальте (-22%), в Литве (-8,9%), Эстонии (-8,8%) и Греции (-5,2%).

Страны с самым высоким уровнем лишения свободы были: Турция (408 заключенных на 100 000 жителей), Грузия (256), Азербайджан (244) и др.

Преступления, связанные с наркотиками, являются наиболее распространенными (19% осужденных), за ними следуют убийства и покушения на убийство (13%), кражи (12%), сексуальные преступления (8,9%), грабежи (7,7%), а также нападения и избиения ( 6,7%).

Вместе с тем, Азербайджан среди стран с низким процентом женщин-заключенных - (2,9%), меньше их в Албании (1,3%), Хорватии (1,9%) и Армении (2,6%).

Также Азербайджан среди стран с низким процентом заключенных-иностранцев - 1,9%, меньше их только в Румынии (1,1%) и Молдове (1,5%).