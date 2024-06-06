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(1 час назад)
Назначен новый посол Азербайджана в Омане

Назначен новый посол Азербайджана в Омане

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен новый посол Азербайджана в Омане

Распоряжением главы государства в четверг, Рашад Исмайлов назначен послом Азербайджана в Султанате Оман.

Другим распоряжением, с  этой должности отозван Шахин Абдуллаев.

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