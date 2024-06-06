Назначен новый посол Азербайджана в Омане
Назначен новый посол Азербайджана в Омане
Распоряжением главы государства в четверг, Рашад Исмайлов назначен послом Азербайджана в Султанате Оман.
Другим распоряжением, с этой должности отозван Шахин Абдуллаев.
Политика
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу заключенного Гобустанской тюрьмы Азербайджана Вугара Алиева, сообщает сайт правовой информации.
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- 6 июнь 2024, 16:31
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