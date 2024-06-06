Алия Ягублу допрошена по делу Toplum TV

Ведущая интернет-издания Toplum TV Алия Ягублу в четверг несколько часов допрашивалась в Управлении полиции Баку в качестве свидетеля.

Не раскрывая деталей, она сообщила журналистам, что допрос касался деятельности данного издания.

По ее словам, само уголовное преследование сотрудников издания носит политический характер, ибо журналисты издания не совершали ничего противозаконного, а наоборот были очень полезны для общества.

Власти страны с 1993 года реализуют конкретную цель – ликвидировать независимые СМИ или подчинить их себе. Преследование Toplum TV - это реализация именно этой цели, считает она.

Тем не менее, полностью уничтожить свободу мнений в стране не удастся, убеждена Ягублу.

«Не будет нас, придут другие. Насилием и запретами уничтожить свободу мнений и демократию невозможно», - сказала она.

Отметим, что обвинения против сотрудников издания касается незаконного финансирования из-за рубежа. Судя по всему, следствие пытается установить все источники и все каналы поступления денег от иностранных доноров и представить это, как подтверждение обвинения – контрабанды денег организованной группой.