Европейская федерация журналистов призвала усилить давление на Баку, чтобы освободить 23 журналистов

Поскольку правительство Азербайджана усиливает репрессии в отношении журналистов в преддверии конференции COP29 в Баку, Европейская федерация журналистов (EFJ) призывает международное сообщество усилить давление на власти с целью освобождения 23 журналистов и работников СМИ, несправедливо заключенных в тюрьму в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении EFJ от 19 августа.

Конференция ООН по изменению климата, более известная как COP29 пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года. EFJ призывает секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), базирующийся в Бонне обеспечить, чтобы все организаторы этой конференции, включая Азербайджан, соблюдали международное право в области прав человека и не использовали такие меропритяия как предлог для преследования журналистов и активистов гражданского общества, отмечается в документе.

Платформа Совета Европы по защите журналистики задокументировала 23 случая тюремного заключения журналистов в Азербайджане за выполнение своей работы. Среди них шесть сотрудников Abzas Media: Ульви Гасанли, Севинч Вагифкизи, Махаммад Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабали и Эльнара Гасымова.

Репрессии правительства Азербайджана также проявляются за его пределами, о чем свидетельствует процедура экстрадиции из Грузии журналиста Афгана Садыгова.

«Мы, безусловно, поддерживаем кампанию #FreeAbzasJournalists, которая только что запущена, чтобы потребовать освобождения шести журналистов этого независимого СМИ, но мы также требуем немедленного освобождения 17 других работников СМИ, несправедливо заключенных в тюрьму в Азербайджане, и мы также призываем Грузию освободить Афгана Садыгова», — настаивает генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес.

«Международные делегации, участвующие в COP29, должны публично выразить свою солидарность с заключенными журналистами. Они не могут быть соучастниками беспорядочных репрессий режима», - продолжил он.

В апреле 2024 года Европейский парламент принял срочную резолюцию, призывающую к «немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных» в Азербайджане и к «введению санкций ЕС в рамках его глобального режима санкций за нарушение прав человека в отношении азербайджанских должностных лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека». EFJ считает, что настало время перейти от слов к делу, говорится в заявлении.