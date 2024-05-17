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(8 часов назад)
Европейский Совет запретил вещание в ЕС еще четырех связанных с Россией СМИ

Европейский Совет запретил вещание в ЕС еще четырех связанных с Россией СМИ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Европейский Совет запретил вещание в ЕС еще четырех связанных с Россией СМИ

Европейский совет сегодня принял решение приостановить вещание в Евросоюзе еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины: "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Эти СМИ сыграли важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран.

Российская Федерация ведет систематическую международную кампанию манипулирования информацией, вмешательства и искажения фактов с целью оправдать и поддержать свою агрессию против Украины, а также усилить стратегию по дестабилизации соседних стран, государств-членов ЕС.

 

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