Европейский суд огласил два решения по Азербайджану
Европейский суд огласил два решения по Азербайджану
12 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил два решения по Азербайджану.
В обеих жалобах оспаривалось нарушение права на частную жизнь, однако стороны пришли к мировому соглашению. Правительство выплатит заявителям компенсацию.
Дело «Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова против Азербайджана» было связано с защитой прав человека, включая обыски и аресты в квартире, офисе и автомобилей этих двух адвокатов.
ЕСПЧ объявил 12 декабря, что стороны достигли мирового соглашения. Правительство обязалось выплатить каждому из заявителей по 5000 евро в качестве финансовой, моральной компенсации.
В другом решении Европейского суда также говорится о мировом соглашении по делу "Айвен Шамурадов против Азербайджана".
В данном деле заявитель жаловался на ограничения прокуратуры на его право встречаться и разговаривать по телефону со своей семьей и внешним миром в период содержания в СИЗО. Шамурадов пожаловался, что его право на уважение частной жизни, защищенное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, было нарушено.
Согласно договоренности сторон, правительство выплатит компенсацию в размере 5 тысяч евро заявителю, которого представляет адвокат Джавад Джавадов.
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