Евросоюз призвал Баку положить конец произвольными задержаниям журналистов и активистов
Делегация Евросоюза в Совете Европы по итогам заседания Совета министров 11 сентября в Страсбурге принял заявление, в котором сказано:
«ЕС принимает к сведению публичное заявление в отношении Азербайджана, принятое на 114-м пленарном заседании (июль 2024 года) Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).
Мы сожалеем о сохраняющемся отсутствии сотрудничества властей Азербайджана с ЕКПП и призываем власти Азербайджана возобновить конструктивный диалог с Комитетом.
Мы призываем власти Азербайджана решить вопросы, поднятые в заявлении Комитета, в соответствии со своими международными обязательствами, включая те, к которым Азербайджан, как член Совета Европы, присоединился.
ЕС обеспокоен последними задержаниями в Азербайджане, которые дополняют тревожную тенденцию задержаний независимых журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества с прошлого года.
Мы призываем Азербайджан обеспечить прозрачность и надлежащую правовую процедуру, а также достойные и безопасные условия для всех задержанных, включая их полный доступ к медицинским и независимым юридическим услугам, и решить серьезные вопросы, касающиеся пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Европейский Союз привержен продолжению диалога с Азербайджаном по всем ключевым областям нашего сотрудничества, включая права человека и верховенство закона, в соответствии с нашими общими международными обязательствами», - сказано в заявлении.
https://www.eeas.europa.eu/delegations/council-europe/1506th-meeting-committee-ministers-11-september-2024-eu-statement-exchange-views-european-committee_en
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1 отзыв
Gagik
2024-09-12
Azerbaijan v otvet kritikuet Evropu eschyo xuzhe v pravax cheloveka. Teper vopros zakoni v Azerbaijane dlya vsex ili eto selektivniy?. A politzaklyuconnix v oosnavnom za narkobiznes sudyat. Koroche govorya uzhas.