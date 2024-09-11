Евросоюз призвал Баку положить конец произвольными задержаниям журналистов и активистов

Делегация Евросоюза в Совете Европы по итогам заседания Совета министров 11 сентября в Страсбурге принял заявление, в котором сказано:

«ЕС принимает к сведению публичное заявление в отношении Азербайджана, принятое на 114-м пленарном заседании (июль 2024 года) Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).

Мы сожалеем о сохраняющемся отсутствии сотрудничества властей Азербайджана с ЕКПП и призываем власти Азербайджана возобновить конструктивный диалог с Комитетом.

Мы призываем власти Азербайджана решить вопросы, поднятые в заявлении Комитета, в соответствии со своими международными обязательствами, включая те, к которым Азербайджан, как член Совета Европы, присоединился.

ЕС обеспокоен последними задержаниями в Азербайджане, которые дополняют тревожную тенденцию задержаний независимых журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества с прошлого года.

Мы призываем Азербайджан обеспечить прозрачность и надлежащую правовую процедуру, а также достойные и безопасные условия для всех задержанных, включая их полный доступ к медицинским и независимым юридическим услугам, и решить серьезные вопросы, касающиеся пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Европейский Союз привержен продолжению диалога с Азербайджаном по всем ключевым областям нашего сотрудничества, включая права человека и верховенство закона, в соответствии с нашими общими международными обязательствами», - сказано в заявлении.

https://www.eeas.europa.eu/delegations/council-europe/1506th-meeting-committee-ministers-11-september-2024-eu-statement-exchange-views-european-committee_en